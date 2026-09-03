2,7 مىڭ بۇلاق ەسەپكە الىندى: قازاقستان جەر استى سۋ قورىن تۇگەندەپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جەر استى سۋ قورىن تۇگەندەۋ جۇمىستارى كۇشەيتىلدى.
ماماندار 2,7 مىڭنان استام بۇلاقتى ءبىرىڭعاي بازاعا ەنگىزىپ، قوسىمشا 711 الەۋەتتى سۋ كوزىن انىقتادى. بۇل تۋرالى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگىنىڭ جانىنان «قازگيدروگەولوگيا» ۇلتتىق گيدروگەولوگيالىق قىزمەتى قايتا قۇرىلدى. قازىرگى تاڭدا ماماندار بۇلاقتاردى تۇگەندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ، ءبىرىڭعاي دەرەكتەر بازاسىن قالىپتاستىرۋدا. ارحيۆتىك ماتەريالدار نەگىزىندە 2,7 مىڭنان استام بۇلاقتىڭ ورنالاسقان جەرى بازاعا ەنگىزىلدى، سونداي-اق قوسىمشا 711 الەۋەتتى سۋ كوزى انىقتالدى.
جەرۇستى جانە جەراستى سۋلارى تۋرالى مالىمەتتەردى بىرىكتىرۋ ءۇشىن Water Base اقپاراتتىق جۇيەسى قۇرىلدى. سونىمەن قاتار 2027-2040-جىلدارعا ارنالعان جەر استى سۋلارىن كەشەندى پايدالانۋ جانە باسقارۋ تۇجىرىمداماسى ازىرلەنۋدە. قۇجات ولاردى يگەرۋ، ەلدى مەكەندەر مەن ەكونوميكا سالالارىن سۋمەن جابدىقتاۋ ءۇشىن پايدالانۋ، سونداي-اق قورلاردى ساقتاۋ تاسىلدەرىن ايقىنداۋعا ءتيىس.
ايتا كەتەيىك، «ءمولدىر بۇلاق» اكتسياسى اياسىندا 94 بۇلاق پەن 62 سۋ نىسانى تازارتىلدى.