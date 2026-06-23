26-ماۋسىم كۇنى پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىن شاقىرۋ تۋرالى وكىمگە قول قويدى.
بۇل تۋرالى ءماجىلىستىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 58-بابى 4-تارماعىنىڭ 2) تارماقشاسىنا سايكەس قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى 2026-جىلعى 26-ماۋسىمدا ساعات 10.00 دە استانا قالاسىندا شاقىرىلسىن، - دەپ جازىلعان وكىم ماتىنىندە.