25-تامىزدان باستاپ كولىك جۇرگىزۋشىلەرى ءۇشىن نە وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى «جول ءجۇرىسى تۋرالى» زاڭعا ەنگىزىلگەن وزگەرىستەردى ءتۇسىندىردى.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى 2026-جىلعى 25-تامىزدان باستاپ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ «جول ءجۇرىسى تۋرالى» زاڭىنا ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر كۇشىنە ەنەتىنىن حابارلادى.
ۆەدومستۆو وكىلدەرى ەڭ اۋەلى 65 جاستان اسقان جۇرگىزۋشىلەر مەن مۇگەدەكتىگى بار جۇرگىزۋشىلەر ەكى جىلدا ءبىر رەت مىندەتتى مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋى قاجەت ەكەنىن ەسكە سالدى.
- مىندەتتى مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن وتكەنى تۋرالى مالىمەتتەر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مەن ىشكى ىستەر مينيسترلىگى اراسىندا اۆتوماتتى تۇردە الماسادى. ەگەر مەملەكەتتىك اقپاراتتىق جۇيەدە جۇرگىزۋشىنىڭ مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن وتكەنى جانە كولىك قۇرالىن باسقارۋعا قارسى كورسەتىلىمدەرىنىڭ جوقتىعى راستالماسا، كولىك قۇرالىن باسقارۋ قۇقىعى توقتاتىلادى. بۇل تالاپ تەك 65 جاستان اسقان جۇرگىزۋشىلەر مەن مۇگەدەكتىگى بار جۇرگىزۋشىلەرگە عانا قاتىستى ەكەنىن ەرەكشە اتاپ وتەمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كەلەسى وزگەرىس جول ءجۇرىسى قاعيدالارىن ءبىلۋ دەڭگەيىن قايتا تەكسەرۋگە قاتىستى.
زاڭدا كوزدەلگەن جاعدايلاردا جولدا ءجۇرۋ قاعيدالارىن ورەسكەل بۇزعان جۇرگىزۋشىلەر قايتادان تەوريالىق ەمتيحان تاپسىرۋعا جىبەرىلۋى مۇمكىن. مىسالى، جول قيىلىسىنان وتۋكەزىندە اپاتتىق جاعداي تۋعىزۋ، بەلگىلەنگەن جىلدامدىقتى بىرنەشە رەت اسىرۋ، مانيەۆر جاساۋ، جولاق اۋىستىرۋ نەمەسە باسىپ وزۋ قاعيدالارىن قاۋىپتى تۇردە بۇزۋ سياقتى ورەسكەل قۇقىق بۇزۋشىلىقتار. بۇل تالاپ بارلىق جۇرگىزۋشىگە ەمەس، تەك زاڭدا ناقتى كوزدەلگەن جاعدايلاردا عانا قولدانىلادى.
جۇرگىزۋشى دالەلدى سەبەپسىز ءتيىستى قاۋلىنى العان كۇننەن باستاپ ەكى اي ىشىندە تەوريالىق ەمتيحانعا كەلمەسە، بۇل دا كولىك قۇرالىن باسقارۋ قۇقىعىن توقتاتۋعا نەگىز بولادى.
سونىمەن قاتار الكوگولدىك، ەسىرتكىلىك نەمەسە ۋىتقۇمارلىق ماساڭ كۇيدە كولىك باسقارعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك كۇشەيتىلدى.
ەندى قىلمىستىق ءىس جابىرلەنۋشىمەن تاتۋلاسۋىنا بايلانىستى توقتاتىلعاننىڭ وزىندە، قۇقىق بۇزۋشى سەگىز جىلعا كولىك قۇرالىن باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرىلادى. ال جۇرگىزۋشى كۋالىگى بولماسا، ونى سەگىز جىل بويى الۋ مۇمكىن بولمايدى.
- بۇل وزگەرىستەردىڭ بارلىعى جول ءجۇرىسى قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋعا، ازاماتتاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىن قورعاۋعا باعىتتالعان. بارشا جول جۇرىسىنە قاتىسۋشىلاردى جولدا ءجۇرۋ قاعيدالارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرامىز. ال بۇل تالاپقا جاتاتىن جۇرگىزۋشىلەر مىندەتتى مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن ۋاقىتىلى ءوتۋى قاجەت، - دەپ حابارلادى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ىشكى ىستەر مينيسترلىگى تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ اۋلاسىنا كولىك قويۋعا قاتىستى تۇسىنىك بەرگەن ەدى.