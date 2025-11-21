23-قاراشادان باستاپ جول ەرەجەسىنە بايلانىستى وزگەرىستەر كۇشىنە ەنەدى: نە ءبىلۋ كەرەك؟
الماتى. قازاقپارات – 10-قاراشادا جول ەرەجەلەرىنە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلدى. بۇل وزگەرىستەر 23-قاراشادان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
جىلدامدىقتى شەكتەۋ بويىنشا
ەلدىمەكەندەردە جۇك كولىكتەرىنىڭ جىلدامدىعى ساعاتىنا 50 شاقىرىمعا دەيىن شەكتەلدى. بۇل شەكتەۋ جول بەلگىلەرىمەن ناقتى جىلدامدىق كورسەتىلگەن ۋچاسكەلەرگە قولدانىلمايدى (مىسالى 80-90 شاق/ساعات). ب ۇ ۇ دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى مالىمەتىنشە، جىلدامدىق 60-65 شاق/ساعات بولعاندا جاياۋ جۇرگىنشىنىڭ قازا بولۋ ىقتيمالدىعى 50 شاق/ساعاتپەن سالىستىرعاندا 4,5 ەسەگە جوعارى.
كولوننالارعا قاتىستى
بوران، تۇمان، قار، جاڭبىر كەزىندە جول اپاتتارىنىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا پاترۋلدىك كولىك ىلەسىپ جۇرەتىن كولوننالارعا قاتىستى تالاپتار دا جاڭارتىلدى: كولوننا ىشىندە مانيەۆر جاساۋعا، باسىپ وزۋعا نەمەسە وزدىگىنەن توقتاۋعا تىيىم سالىنادى؛ كولىك تىزبەگىندەگى كولىك سانى 10 نان اسسا، ەكى پاترۋلدىك كولىك ىلەسىپ ءجۇرۋ مىندەتتى.
اۆتوبۋستار بويىنشا
م2 جانە م3 ساناتىنداعى بارلىق اۆتوبۋسقا جولاۋشىلاردى وتىرعىزۋ جانە ءتۇسىرۋ ءۇشىن ايالدامالاردا توقتاۋعا رۇقسات ەتىلدى.
ماياك قولدانۋ بويىنشا
ءىرى كولەمدى جانە قاۋىپتى جۇكتەردى، ۆەلوسيپەدشىلەردى، سونداي-اق، بالالاردى تاسىمالدايتىن اۆتوبۋستاردى الىپ ءجۇرۋ كەزىندە جىلدام الىناتىن بەكىتپەسى بار، قىزعىلت سارى نەمەسە سارى ءتۇستى قۇرالداردى رۇقساتسىز قولدانۋعا بولادى. بۇعان دەيىن مۇنداي ماياكتاردى پايدالانۋ ءۇشىن رۇقسات قۇجاتتارىن الۋ، قايتا جابدىقتاۋ راسىمىنەن ءوتۋ جانە تەحنيكالىق كۋالىككە بەلگى ەنگىزۋ تالاپ ەتىلەتىن.
سونداي-اق، جول پاراعىن ەلەكترون تۇردە قولدانۋعا رۇقسات بەرىلدى.