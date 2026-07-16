22 ميلليارد تەڭگەدەن استام ايىپپۇل كەشىرىلدى: ءى ءى م راقىمشىلىقتىڭ ناتيجەسىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - ءى ءى م راقىمشىلىق تۋرالى زاڭنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋى جونىندە مالىمەت بەردى.
1-شىلدەدە مەملەكەت باسشىسى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىنىڭ قابىلدانۋىنا وراي جاريالانعان راقىمشىلىق تۋرالى زاڭعا قول قويدى. بۇل - ادامگەرشىلىك پەن ىزگىلىكتى نەگىزگە العان ماڭىزدى شەشىم.
سونىمەن قاتار امنيستيا قوعامنىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاۋىپ توندىرمەيتىن جانە ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارىنا نۇقسان كەلتىرمەيتىن جاعدايلاردا عانا قولدانىلادى. تاۋەلسىز قازاقستان تاريحىندا العاش رەت اكىمشىلىك راقىمشىلىق وتكىزىلدى. ونىڭ اياسىندا زاڭدا كورسەتىلگەن باپتار بويىنشا ازاماتتار اكىمشىلىك ايىپپۇل تولەۋدەن بوساتىلدى. ىشكى ىستەر ورگاندارىنىڭ باعىتى بويىنشا امنيستيا شامامەن 590 مىڭ ازاماتقا قاتىستى قولدانىلدى.
ناتيجەسىندە ولارعا قاتىستى 1,3 ميلليوننان استام اكىمشىلىك ءوندىرىپ الۋ توقتاتىلىپ، جالپى سوماسى 22 ميلليارد تەڭگەدەن اساتىن ايىپپۇل ەسەپتەن شىعارىلدى.
- راقىمشىلىق - ءبىر رەتتىك ىزگىلىك شاراسى. ول بولاشاقتا جاسالاتىن قۇقىق بۇزۋشىلىقتار ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتەن بوساتپايدى. ەگەر ازامات قايتادان قۇقىق بۇزسا، ول زاڭ تالاپتارىنا سايكەس تولىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى. ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ازاماتتاردى زاڭ تالاپتارىن ساقتاۋعا، وزگەلەردىڭ قۇقىقتارىن قۇرمەتتەۋگە شاقىرادى. قۇقىق بۇزۋشىلىق جاساماۋ - جاۋاپكەرشىلىكتەن ساقتانۋدىڭ ەڭ دۇرىس جولى. ال «زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتىن ساقتاۋ - قاۋىپسىز ءارى ادىلەتتى قوعامنىڭ باستى نەگىزى، - دەدى ق ر ءى ءى م ا پ ك ءتوراعاسى مۇرات قابدەنوۆ.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت راقىمشىلىق تۋرالى زاڭعا قول قويدى: 1 ميلليونعا جۋىق ايىپپۇل كەشىرىلەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.