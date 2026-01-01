XXI عاسىردىڭ ءبىرىنشى شيرەگىن ابىرويمەن اياقتادىق - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتاردى جاڭا جىلمەن قۇتتىقتاعان مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدىڭ بيىلعى جەتىستىكتەرىن اتادى.
- جۇرتىمىز جاڭا جىلدى ەرەكشە كوڭىل-كۇيمەن كۇتەدى. ءار ادام وسى ساتتە ارمان-تىلەگىن ايتادى. ەسكى جىلدىڭ ەڭ اسەرلى ساتتەرىن ەسكە الادى. بولاشاققا جوسپار قۇرىپ، زور ءۇمىت ارتادى. 2025-جىل حالقىمىز ءۇشىن مەرەيلى جىل بولدى. ەلىمىز دامۋدىڭ داڭعىل جولىنا ءتۇستى. الەمدەگى احۋال كۇردەلى بولسا دا، ەكونوميكامىز وركەندەپ، ىشكى جالپى ءونىم 6 پايىزدان استى. قازاقستاننىڭ التىن-ۆاليۋتا قورى 62 ميلليارد دوللاردان استى. ەلگە اۋقىمدى ينۆەستيتسيا تارتىپ، ءبىرقاتار ءىرى جوبانى جۇزەگە اسىردىق. «دوستىق - مويىنتى» تەمىرجولىنىڭ ەكىنشى جەلىسى ىسكە قوسىلدى. بۇل - تاۋەلسىزدىك كەزەڭىندەگى ەڭ ءىرى تەمىرجول قۇرىلىسى. سونداي- اق، ءون ۇش مىڭ شاقىرىم اۆتوكولىك جولى سالىنىپ، جوندەلىپ جاتىر. سونىڭ ارقاسىندا قازاقستاننىڭ ترانزيتتىك الەۋەتى ارتا ءتۇستى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتاپ وتۋىنشە، ديقاندارىمىز ەكىنشى جىل قاتارىنان مول ءونىم الىپ، قامبانى استىققا تولتىردى. اۋىلدى جانە اۋىل شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا باسا ءمان بەرىلىپ جاتىر. شارۋالارعا بۇرىن- سوڭدى بولماعان قارجىلاي قولداۋ كورسەتىلدى، ياعني 1 تريلليون تەڭگە وسى ماقساتقا جۇمسالدى. بيىل جالپى اۋماعى 19 ميلليون شارشى مەتردەن استام تۇرعىن ءۇي سالىندى. مىڭداعان وتباسى باسپانالى بولدى. الەۋمەتتىك سالادا كوپ شارۋا جاسالدى. جۇزدەن استام مەكتەپ، ەكى جۇزگە جۋىق دەنساۋلىق ساقتاۋ نىسانى بوي كوتەردى. الەمنىڭ ۇزدىك جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ فيليالدارى اشىلدى.
- ادام قۇقىقتارىن قورعاۋعا باسا ءمان بەرىلىپ جاتىر. قوعامدا «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتى ورنىعا ءتۇستى، ازاماتتارىمىزدىڭ قۇقىقتىق سانا-سەزىمى كۇشەيۋدە. ءبىز ءار جەتىستىككە جۇرتىمىزدىڭ ەرەن ەڭبەگىنىڭ ارقاسىندا جەتتىك. ازاماتتارىمىز ءبىلىم، عىلىم، مادەنيەت سالالارىندا بيىك بەلەستەردى باعىندىردى. ولار حالقىمىزدى رۋحى اسقاق، زياتكەر ۇلت رەتىندە تانىتۋعا زور ۇلەس قوستى. وقۋشىلارىمىز حالىقارالىق ءبىلىم سايىستارىندا توپ جاردى. سپورتشىلارىمىز الەمدىك دودالاردا ۇزدىك شىقتى، كوك تۋىمىزدى جەلبىرەتتى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت بيىل «جۇمىسشى ماماندىقتارى جىلى» اتاپ وتىلگەنىن ەسكە سالدى.
- ەڭبەك ادامدارىنا ايرىقشا قۇرمەت كورسەتتىك. بۇل ءۇردىس الداعى ۋاقىتتا دا جالعاسىن تابادى. مەملەكەت مۇعالىمدەر مەن دارىگەرلەرگە جان- جاقتى قولداۋ كورسەتتى جانە وسى ساياسات ۇزاق مەرزىمدى ستراتەگيالىق سيپاتقا يە بولدى. ەلىمىزدىڭ مادەنيەت جانە عىلىم قايراتكەرلەرىنە جان- جاقتى قولداۋ كورسەتىلدى. ادال ەڭبەكتىڭ ءقادىرىن بىلەتىن ۇلتتىڭ كەلەشەگى دە جارقىن بولماق. ءوز كاسىبىنىڭ ناعىز مامانى بولعان وتانشىل ازاماتتار ەلىمىزدىڭ كوشىن العا باستايدى. وسىلايشا، 21-عاسىردىڭ ءبىرىنشى شيرەگىن ابىرويمەن اياقتادىق. ەكونوميكالىق جانە الەۋمەتتىك كورسەتكىشتەر بويىنشا قازاقستان وسى ساياسي-گەوگرافيالىق كەڭىستىكتە كوش باستادى. ءبارىمىز ءبىر ەل بولىپ ادىلەتتى، قاۋىپسىز، كۇشتى، تازا، وزىق قازاقستاندى قۇرىپ جاتىرمىز. ەندى، مىنە جىلقى جىلىنا اياق باسقالى تۇرمىز. قازاق ءۇشىن قازاناتتىڭ ورنى قاشاندا بولەك. حالقىمىز «جىلقى جىلى جايلى بولادى» دەپ ىرىمدايدى. ءبىز كەلەسى جىلدان كوپ جاقسىلىق كۇتەمىز. وركەنيەتتى ۇلت رەتىندە الىسقا كوز تىگەمىز. العا قويعان بيىك ماقساتىمىز جانە ناقتى جوسپارىمىز بار، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.