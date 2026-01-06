2027-جىلى ۇ ب ت تاپسىرمالارى حالىقارالىق ستاندارتتارعا بەيىمدەلەدى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋ مازمۇنىن وزگەرتۋ جوسپارلانعان. بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى گۇلجان جاراسوۆا ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بيىل ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋ وزگەرمەيدى. الايدا 2027-جىلدان باستاپ ۇ ب ت تاپسىرمالارى تالاپكەرلەردىڭ داعدىسىن باعالاۋ ءۇشىن حالىقارالىق ستاندارتتالعان تەستىگە بەيىمدەلەدى.
- بيىل ۇ ب ت وزگەرمەيدى. كەلەسى جىلدان باستاپ تاپسىرمالار مازمۇنى تالاپكەرلەرىمىزدىڭ داعدىسىن ايقىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن حالىقارالىق ستاندارتتالعان تەستىگە بەيىمدەلەتىن بولادى. وسى ورايدا بۇل تالاپكەرلەرىمىزگە قوسىمشا جۇكتەمە بولمايتىنىن، كەرىسىنشە ولاردىڭ قانشالىقتى ءبىلىمدى ەكەنىن، ولاردى ءبىلىم الۋ بارىسىندا قالاي قولدانا الاتىنىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىندىگىن تاعى دا اتاپ وتكىم كەلەدى، - دەدى كوميتەت ءتوراعاسى.
بۇعان دەيىن ETS- پەن ۇلتتىق تەستىلەۋ جۇيەسىن رەفورمالاۋ جوباسى ىسكە قوسىلاتىنىن جازعان ەدىك.