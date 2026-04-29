2026 -جىلى مۇناي باعاسى قانداي بولادى - دۇنيەجۇزىلىك بانك بولجامى
استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىس جانە ودان كەيىنگى ورمۋز بۇعازىنىڭ بۇعاتتالۋىنا بايلانىستى الەمدىك ەنەرگەتيكا بيىل %24- عا ءوسىپ، 2022 -جىلدان بەرگى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتەدى.
ەسەپتە ەنەرگيا مەن تىڭايتقىش باعاسىنىڭ وسۋىنە، سونداي-اق بىرنەشە نەگىزگى مەتالداردىڭ رەكوردتىق جوعارى باعاسىنا بايلانىستى جالپى شيكىزات باعاسى 2026 -جىلى %16- عا وسەدى دەپ بولجانعان.
- 2026 -جىلى دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ ەنەرگەتيكا باعاسىنىڭ يندەكسى %24- عا (جىلدىق ەسەپپەن) وسەدى دەپ بولجانعان — بۇل 2022 -جىلدان بەرگى العاشقى جىلدىق ءوسىم، سودان كەيىن 2027 -جىلى %17- عا تومەندەدى، — دەلىنگەن ەسەپتە.
دۇنيەجۇزىلىك بانك بۇل جاعدايدى تاريحتاعى ەڭ ءىرى ەنەرگەتيكالىق داعدارىس دەپ سيپاتتايدى، بۇل الەمدىك قورلاردى تاۋلىگىنە شامامەن 10 ميلليون باررەلگە ازايتتى.
سوعىس - كەرى ەۆوليۋتسيا
باعالار ءسال تومەندەگەنىمەن، ءساۋىردىڭ ورتاسىندا Brent ماركالى مۇنايدىڭ باعاسى جىل باسىمەن سالىستىرعاندا %50- دان استام جوعارى بولىپ قالدى. ساراپشىلار قازىر شيكى مۇنايدىڭ ورتاشا باعاسى مامىر ايىنا دەيىن ازايا باستاسا جانە 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا قاراي جۇك تاسىمالداۋ جولدارى بىرتىندەپ قالىپتى جاعدايعا ورالسا، 2026 -جىلى باررەلىنە 86 دوللارعا جەتەدى دەپ بولجاپ وتىر، بۇل 2025 -جىلعى 69 دوللاردان جوعارى.
ەگەر قاقتىعىس ۋشىعىپ كەتسە، جاعداي ودان ءارى ناشارلاۋى مۇمكىن. ەگەر نەگىزگى مۇناي- گاز ينفراقۇرىلىمىنا كەلتىرىلگەن زالال كۇشەيىپ، ەكسپورتتى قالپىنا كەلتىرۋ قارقىنى باياۋلاسا، Brent ماركالى مۇنايدىڭ ورتاشا باعاسى 2026 -جىلى باررەلىنە 115 دوللارعا جەتۋى مۇمكىن. بۇل تىڭايتقىش پەن بالامالى ەنەرگيا باعالارىنا قوسىمشا قىسىم جاسايدى، بۇل دامۋشى ەلدەردەگى ينفلياسيانى 2022 -جىلدان بەرى بولماعان %5,8- عا دەيىن كوتەرۋى مۇمكىن.
- سوعىس الەمدىك ەكونوميكاعا بىرتىندەپ سوققى بەرەدى — الدىمەن ەنەرگەتيكا، سودان كەيىن ازىق- تۇلىك ارقىلى جانە ينفلياتسيا ارقىلى. باعانىڭ ءوسۋى حالىقتىڭ ەڭ كەدەي توپتارىنا، اسىرەسە ءقازىردىڭ وزىندە جوعارى قارىزعا باتقان دامۋشى ەلدەرگە ديسپروپورتسيونالدى تۇردە اسەر ەتەدى. سوعىس — كەرى دامۋ، - دەدى دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ باس ەكونوميسى يندەرميت گيلل.
تىڭايتقىش باعاسىنىڭ ءوسۋى اۋىل شارۋاشىلىعى ءۇشىن تاۋەكەلدەردى ارتتىرادى
تىڭايتقىش نارىقتارى دا قىسىمنىڭ ارتۋىنا ۇشىراۋدا: باعالار بيىل %31- عا وسەدى دەپ بولجانعان. بۇل تىڭايتقىشتىڭ قولجەتىمدىلىگىن 2022 -جىلدان بەرگى ەڭ تومەنگى دەڭگەيگە دەيىن تومەندەتىپ، فەرمەرلەردىڭ پايداسىن ازايتىپ، بولاشاق ەگىنگە قاتىستى الاڭداۋشىلىقتى كۇشەيتۋى مۇمكىن. دۇنيەجۇزىلىك ازىق- تۇلىك باعدارلاماسى بۇعان دەيىن ۇزاققا سوزىلعان ۇزىلىستەر تاعى 45 ميلليون ادامعا دەيىن ازىق-تۇلىك تاپشىلىعىنا اكەلۋى مۇمكىن دەپ ەسكەرتكەن بولاتىن.
بۇعان دەيىن ا ق ش پەن يراننىڭ ورمۋز بۇعازىنداعى كيكىلجىڭىنە بايلانىستى مۇناي باعاسى كوتەرىلگەنىن حابارلاعان ەدىك.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا