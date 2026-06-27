2026 -جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىن تاريحتا ەڭ كوپ كورەرمەن جينالعان تۋرنيرگە اينالدى
استانا. قازاقپارات - FIFA مالىمەتىنشە، بەيسەنبىدەگى جاعداي بويىنشا تۋرنيردىڭ العاشقى ەكى اپتاسىندا مەكسيكا، ا ق ش جانە كانادادا وتكەن الەم چەمپيوناتىنىڭ ماتچتارىن 3,6 ميلليون فۋتبول جانكۇيەرى تاماشالادى، دەپ حابارلايدى NBC News.
گەرمانيا- ەكۆادور جانە كوت-ديۆۋار-كيۋراساو اراسىنداعى ءبىر مەزگىلدە وتكەن ەكى ماتچتان كەيىن جاڭا رەكورد ورناتىلدى - 3605357 فۋتبول جانكۇيەرى.
ۇيىمنىڭ مالىمەتىنشە، 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنا كەلۋشىلەر سانى 1994-جىلى ا ق ش- تا وتكەن الەم چەمپيوناتىندا ورناتىلعان 3587538 ادام رەكوردىنان اسىپ ءتۇستى.
تۋرنيردىڭ 32-دەن 48 كومانداعا دەيىن كەڭەيۋى ناتيجەسىندە توپتىق كەزەڭدەگى ويىنداردىڭ كوبەيۋى بۇل رەكوردتىڭ تەز جاڭارۋىنىڭ سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى بولۋى مۇمكىن.
ا ق ش- تاعى ستاديوندار دا بۇرىن الەم چەمپيوناتىن وتكىزگەن كوپتەگەن ەلدەرگە قاراعاندا كوبىرەك كورەرمەندى سىيدىرادى. ا ق ش ۇلتتىق فۋتبول ليگاسى ستاديوندارىنىڭ ماكسيمالدى سىيىمدىلىعى 60 مىڭنان 80 مىڭعا دەيىن كورەرمەندى قۇرايدى. نيۋ-دجەرسيدەگى توپتىق كەزەڭدەگى بىرنەشە ماتچتى وتكىزگەن «مەتلايف» ستاديونى - تۋرنيردىڭ ەڭ ۇلكەن ارەناسى، ونىڭ سىيىمدىلىعى 82500-عا دەيىن ادام.
فيفا مالىمەتىنشە، قاتاردا وتكەن سوڭعى تۋرنيردەگى ستاديونداردىڭ كوپشىلىگىنىڭ سىيىمدىلىعى شامامەن 45 مىڭ ادام بولعان.