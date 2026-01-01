2026-جىل سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ اتالادى - مەملەكەت باسشىسى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىل سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ اتالادى. بۇل تۋرالى قازاقستان حالقىن جاڭا جىلمەن قۇتتىقتاعان مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- 2026-جىلى قازاقستان جاڭارۋىنىڭ جاڭا كەزەڭىن اشادى. ەلىمىزدىڭ بەرەكەلى بولاشاعى ءۇشىن الداعى كونستيتۋتسيالىق رەفورما ماڭىزدى مانگە يە بولادى. قازاقستاننىڭ دامۋ مەن ورلەۋ جولىنداعى قوزعالىسىن جەدەلدەتەتىن وسىناۋ رەفورمانى ازاماتتارىمىزدىڭ قولدايتىنىنا سەنىمدىمىن. ەنەرگەتيكالىق الەۋەتتى نىعايتۋ، اگروونەركاسىپ كەشەنى ماسەلەلەرىن شەشۋ، كولىك پەن لوگيستيكانى، تۇرعىن ءۇي- كوممۋنالدىق ينفراقۇرىلىمداردى دامىتۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەيمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنتتىڭ اتاپ وتۋىنشە، شاعىن جانە ورتا بيزنەس مەملەكەت نازارىندا بولادى. بارلىق وڭىردە جاڭا كاسىپورىندار اشىلىپ، جولدار جوندەلەدى، ۇيلەر، مەكتەپتەر، مەديتسينالىق، سپورتتىق جانە مادەني نىساندار بوي كوتەرەدى.
- مەن بيىلعى جولداۋىمدا سيفرلىق مەملەكەت بولۋىمىز كەرەكتىگىن جاريالادىم. سوندىقتان، كەلەسى جىلدى سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ اتاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىم. وزىق تەحنولوگيالار ەلىمىزدىڭ بارلىق سالاداعى الەۋەتىن ارتتىرۋعا جول اشپاق، - دەدى قاسىم جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى «ۇلتتىق قور - بالالارعا» باستاماسى اياسىندا ءار بالانىڭ ەسەپشوتىنا ءۇشىنشى جىل قاتارىنان قاراجات تۇسەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- مەملەكەت ءوزىنىڭ الەۋمەتتىك مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋىن جالعاستىرادى. بۇعان دەيىنگىدەي ءبىلىم بەرۋ مەن دەنساۋلىق ساقتاۋعا ايرىقشا نازار اۋدارامىز، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قازاقستان حالقىن جاڭا جىلمەن قۇتتىقتاعانىن حابارلاعان ەدىك.