2025-جىل ەلەۋلى ساياسي جانە الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جاڭعىرۋلارعا تولى بولدى
استانا. KAZINFORM - بيىل مەملەكەت باسشىسىنىڭ سىرتقى جانە ىشكى ساياسات باعىتىنداعى قىزمەتى وتە قاۋىرت ءارى جەمىستى ءوتتى، دەپ جازدى بۇگىن ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - ءباسپاسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي ءوزىنىڭ Telegram پاراقشاسىندا.
- 2025 -جىل ەلەۋلى ساياسي جانە الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق جاڭعىرۋلارعا تولى بولدى. ەڭ باستىسى، حالىقتىڭ تۇرمىس-تىرشىلىگىندە وڭ وزگەرىستەر ورىن الدى. جاڭا ءوندىرىس ورىندارى اشىلىپ، قامبا استىققا تولدى. تۇرعىن ۇيلەر، مەكتەپتەر مەن اۋرۋحانالار سالىنىپ، كولىك جولدارى جاڭارتىلدى، - دەپ جازدى رۋسلان جەلدىباي.
سونىمەن قاتار ول قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ بيىل ەلىمىزدىڭ 9 وڭىرىنە جۇمىس ساپارىمەن بارىپ، 50 دەن استام وندىرىستىك، عىلىمي، الەۋمەتتىك-مادەني نىساندى ارالاپ كورگەنىن اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق پرەزيدەنت 16 وبلىس جانە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالا اكىمدەرىنىڭ ەسەبىن تىڭداعان.
سەنىمدى ەكونوميكالىق ءوسىم
2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەكونوميكالىق ءوسىم 6 پايىزدان اسادى دەپ كۇتىلەدى. بۇل - سوڭعى ون جىلداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش.
قازاقستان تاريحىندا تۇڭعىش رەت ىشكى جالپى ءونىم كولەمى 300 ميلليارد دوللاردان اسادى. ول جان باسىنا شاققاندا 15 مىڭ دوللاردان كەلەدى.
ەلىمىزدە جالپى قۇنى 1478,1 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايتىن 185 جوبا پايدالانۋعا بەرىلدى. 22,8 مىڭنان استام تۇراقتى جۇمىس ورنى اشىلدى.
جوبالاردىڭ بارلىعى تولىق قۋاتىنا كوشكەن كەزدە ەكونوميكاعا ايتارلىقتاي سەرپىن بەرەدى. ءوندىرىس كولەمى 2,3 تريلليون تەڭگەگە جۋىقتايدى.
2025 -جىلى پرەزيدەنت دوستىق - مويىنتى تەمىر جولىنىڭ ەكىنشى جەلىسىن، قوستاناي وبلىسىنداعى KIA Qazaqstan اۆتوكولىك زاۋىتىن ىسكە قوستى.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى شىمكەنت جانە قىزىلوردا اۋەجايىنىڭ جاڭا تەرمينالدارىن ارالاپ كورىپ، استاناداعى Stadler Kazakhstan زاۋىتى شىعارعان العاشقى جولاۋشىلار ۆاگونىمەن تانىستى.
بۇدان بولەك، قارا جانە ءتۇستى مەتاللۋرگيا، حيميا، سەلليۋلوزا- قاعاز، جەڭىل جانە تاعام ونەركاسىبىندە، قۇرىلىس يندۋسترياسىندا ءبىرقاتار جوبا ىسكە قوسىلدى.
ەلىمىزدىڭ كولىك-لوگيستيكا الەۋەتىن دامىتۋ
مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ كولىك-لوگيستيكا الەۋەتىن كەڭەيتىپ، ەلىمىزدى ەۋرازياداعى ءىرى ترانزيت حابىنا اينالدىرۋعا ءجىتى ءمان بەرەدى.
2025 -جىلى 13 مىڭ شاقىرىم اۆتوكولىك جولىن سالۋ جانە جوندەۋ جۇمىستارى باستالدى. جاڭا جولداردىڭ ۇزىندىعى - 1,9 مىڭ شاقىرىم.
ستراتەگيالىق تۇرعىدان ماڭىزدى كۇرەجولدار قاتارىندا ورتالىق - باتىس اۆتوماگيسترالى، قاراعاندى - جەزقازعان، اقتوبە - ۇلعايسىن، اتىراۋ - دوسسور ۋچاسكەلەرى بار.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن زايسان، كاتونقاراعاي جانە كەندىرلىدە ءۇش جاڭا اۋەجاي قۇرىلىسى باستالدى. ارقالىق اۋەجايىن قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى قولعا الىندى.
پرەزيدەنت اۋە ارقىلى جۇك تاسىمالدايتىن العاشقى ۇلتتىق كومپانيانى قۇرۋ باستاماسىن قولدادى. بۇل ەلىمىزدىڭ كولىك الەۋەتىن دۇرىس پايدالانىپ، الەمدىك نارىققا شىعۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
2025-جىلى ەل نارىعىنا ءبىرقاتار جاڭا اۆياكومپانيا كىردى. بۇدان بولەك، 35 تەن استام جاڭا باعدار، سونىڭ ىشىندە تۇڭعىش رەت شانحاي، گۋاڭجوۋ مەن ميۋنحەنگە تىكەلەي رەيستەر اشىلدى.
قىزىلجار - مويىنتى ەكىنشى جولىنىڭ، الماتى ماڭىنداعى اينالما جولدىڭ، داربازا - ماقتاارال جانە باقتى - اياگوز جاڭا تەمىرجول جەلىلەرىنىڭ قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتىر.
ەل اۋماعىنداعى 124 ۆوكزالعا كۇردەلى جوندەۋ، جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
وتاندىق اگروونەركاسىپ كەشەنىنىڭ الەۋەتىن نىعايتۋ
اگرارلىق سالانى دامىتۋ - مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ ستراتەگيالىق باسىمدىقتارىنىڭ ءبىرى. پرەزيدەنت اتاپ وتكەندەي، «اۋىل شارۋاشىلىعىن دامىتۋ ماسەلەسىنە اۋىل- ايماقتاردى، ياعني بۇكىل ەلدى دامىتۋ دەپ قاراعان ءجون».
مەملەكەت باسشىسى قاراشا ايىندا وتكەن اۋىل شارۋاشىلىعى ەڭبەككەرلەرىنىڭ Ⅱ فورۋمىندا مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋ، اۋىلشارۋاشىلىق جەرلەرىن وڭتايلى پايدالانۋ، سۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ، يرريگاتسيالىق جۇيەلەردى جاڭعىرتۋ، اگروونەركاسىپتى قارجىلاندىرۋ تاسىلدەرىن جەتىلدىرۋ، سالانى تسيفرلاندىرۋ، ءونىمدى تەرەڭ وڭدەۋ سەكىلدى ءبىرقاتار نەگىزگى مىندەتتەردى ايقىندادى.
جىل باسىنان بەرى اگرارلىق سالاداعى نەگىزگى كاپيتالعا قۇيىلعان ينۆەستيتسيا 20 پايىزعا ۇلعايىپ، 790 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى. سوڭعى ءۇش جىلدا ەڭبەك ونىمدىلىگى 37,3 پايىزعا ارتتى.
بيىل ەلىمىزدە العاش رەت اۋىل شارۋاشىلىعىنا جەڭىلدىكپەن بەرىلگەن نەسيە كولەمى 1 تريلليون تەڭگەدەن استى.
بۇگىندە اۋىلشارۋاشىلىق تەحنيكالارىنا ىشكى سۇرانىستىڭ 90 پايىزىن وتاندىق ءوندىرىس قامتاماسىز ەتەدى. ەلىمىزدەگى 10 زاۋىتتا الەمگە بەلگىلى برەندتەردىڭ 19 ءتۇرلى تەحنيكاسى قۇراستىرىلادى.