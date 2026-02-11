1993-جىلعى كونستيتۋتسيانى قايتارۋعا نە كەدەرگى - مارات شيبۇتوۆتىڭ جاۋابى
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا ساياساتتانۋشى مارات شيبۇتوۆ 1993-جىلعى كونستيتۋتسيانى قايتا كۇشىنە ەنگىزۋ كەرەك دەيتىن ۇسىنىستارعا جاۋاپ بەردى.
ساراپشى ءسوز باسىندا قازاقستان تاۋەلسىزدىك العاننان كەيىن قابىلدانعان كونستيتۋتسيالاردىڭ تاريحىنا توقتالدى.
- 1993-جىلعى كونستيتۋتسيا بار بولعانى 1,5 جىل عانا كۇشىندە بولدى. الەۋمەتتىك جەلىدە ونى الدەبىر «دەموكراتيالىق سيپاتى» ءۇشىن ماقتاعاندى ۇناتاتىندار كوپ. ءبىراق، بىرىنشىدەن، ولار ونى وقىعان جوق. ەكىنشىدەن، ول كونستيتۋتسيا اۋقىمدى ساياسي داعدارىسقا اكەلىپ سوقتىرعانىن ەستە ۇستاۋ كەرەك. سايكەسىنشە بۇكىل كونستيتۋتسيالاردىڭ ىشىندە ەڭ قىسقا مەرزىمدە جۇمىس ىستەدى، - دەدى ول.
مارات شيبۇتوۆ 1995-جىلعى كونستيتۋتسيا 30 جىل بويى كۇشىندە بولعانىن ەسكە سالدى.
- وسىنشا مەرزىم جۇمىس ىستەگەن كونستيتۋتسيانى الماستىرۋ - قالىپتى پروتسەسس. قوعام رەتىندە ءبىز دە، مەملەكەت تە وزگەرىپ جاتىر. اينالامىزداعى الەم مۇلدە وزگەرىپ جاتىر. كەيىنگى كەزدە ءتۇرلى ساياساتكەرلەر مەن حالىقارالىق ۇيىمدار حالىقارالىق قۇقىق الدامشى كورىنىس پەن جالاڭ سىلتاۋ ەكەنىن، كۇشتىنىڭ دەگەنى بولىپ جاتقانىن، رەاليست بولۋ كەرەكتىگىن ايتا باستادى.
قولدانىستاعى كونستيتۋتسيادا تسيفرلىق قۇقىق دەيتىن ۇعىم جوق. جاستار ءۇشىن ونىڭ باسقا قۇقىقتاردان ماڭىزى الدەقايدا جوعارى، سۇرانىستارىنا يە. بىزگە كونستيتۋتسيامىزدا ادام قۇقىقتارى مەن ازامات قۇقىقتارىن اجىراتىپ كورسەتۋ كەرەك. ويتكەنى 1995-جىلمەن سالىستىرعاندا قازىر الدەقايدا كوپ شەتەلدىكتەر ءومىر سۇرەدى، جۇمىس ىستەيدى، ءبىلىم الىپ ءجۇر. ءتىپتى جۇزدەگەن مىڭ ادام دەۋگە بولادى. سوندىقتان مۇنى دا قۇقىق ماسەلەسىندە ەسكەرۋىمىز كەرەك، - دەدى ساياساتتانۋشى.
ونىڭ پايىمداۋىنشا، ءقازىر ازاماتتارعا امان قالۋ، قاۋىپسىزدىك سياقتى بازالىق قۇندىلىقتار عانا جەتكىلىكسىز.
- ماسلوۋدىڭ قاجەتتىلىكتەر يەرارحياسى بويىنشا ايتساق، شىعارماشىلىق ەركىندىك پەن زياتكەرلىك مەنشىك سياقتى جوعارى ساتىداعى قۇقىقتار كوبىرەك قاجەت. ساياسي جۇيەمىز دە وزگەرىپ جاتىر - ءبىر ينستيتۋتتار كەتىپ، باسقالارى كەلىپ جاتىر. سونىڭ ءبارىن كونستيتۋتسيا جوباسىندا تولىقتاي كورسەتىپ، ەسكەرىپ، بەكىتىپ، تۇسىنىكتى تىلمەن مازمۇندادىق دەپ ۇمىتتەنەمىن. وتانداستارىمىز ونى جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋمدا قولدايدى دەپ ويلايمىن، - دەدى مارات شيبۇتوۆ.