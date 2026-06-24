19 جاستاعى بوزبالانى نايزاعاي سوعىپ قايتىس بولدى
استانا. قازاقپارات - اقتوبە وبلىسىندا 19 جاستاعى جىگىت كوز جۇمدى. الدىن الا بولجام بويىنشا، ونىڭ ولىمىنە نايزاعاي ءتۇسۋى سەبەپ بولعان.
بۇل تۋرالى اقتوبە وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى جازدى. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ مالىمەتىنشە، مارقۇمنىڭ دەنەسى انىقتالعاننان كەيىن اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالعان. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، ءولىم اتموسفەرالىق ەلەكتر توگىنىڭ اسەرىنەن، ياعني نايزاعاي سوعۋىنان بولعان، - دەپ حابارلادى اقتوبە وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ ناقتى ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر. تەرگەۋ بارىسىندا قايعىلى جاعدايدىڭ قالاي بولعانى جانە ءولىمنىڭ ناقتى سەبەبى بەلگىلەنەدى.