18 جىلدا العاش رەت رەكوردتىق ماقتا ءونىمى جينالدى
استانا. KAZINFORM - سوڭعى 18 جىلدا ەلىمىزدە العاش رەت رەكوردتىق ماقتا ءونىمى جينالدى. بۇل تۋرالى جىل قورىتىندىسىنا وراي ب ا ق وكىلدەرىمەن كەزدەسكەن اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ ايتتى.
- 2025 -جىلى كارتوپتىڭ جالپى ءونىمى 2,9 ميلليون تونناعا جەتتى، ال ماقتا ءونىمى شامامەن 430 مىڭ توننانى قۇرادى. بۇل - سوڭعى 18 جىلداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش. مۇنداي كورسەتكىشكە سۋعارۋدىڭ ءداستۇرلى ادىسىنەن تامشىلاتىپ سۋعارۋعا كوشۋدىڭ ارقاسىندا جەتتىك. 2025 -جىلى العاش رەت تامشىلاتىپ سۋعارىلاتىن ماقتا الاڭى 50 مىڭ گەكتار بولدى. بۇل رەتتە داقىل بويىنشا ورتاشا ونىمدىلىك گەكتارىنا 30 سەنتنەرگە، كەيبىر شارۋاشىلىقتاردا گەكتارىنا 60 سەنتنەرگە ارتتى، - دەدى ايداربەك ساپاروۆ.
مينيستر دەرەگىنشە، بۇرشاق داقىلدارىنان 1,1 ميلليون توننادان استام رەكوردتىق ءونىمى الىندى. ونىڭ ىشىندە جاسىمىق - 842 مىڭ، بۇرشاق - 222 مىڭ، نوقات - 22 مىڭ توننانى قۇرادى. مايلى داقىلداردىڭ ءونىمى 4,8 ميلليون تونناعا جەتتى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا قولعا الىنعان ءارتاراپتاندىرۋ جۇمىستارىن ودان ءارى جالعاستىرامىز. بۇل اۋىسپالى ەگىستى دۇرىس ۇيىمداستىرۋعا، توپىراق قۇنارلىلىعىن ساقتاۋعا جانە فەرمەرلەر ءۇشىن تاۋەكەلدەردى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ول.
ەلىمىز 2024-2026 -جىلدارى رەكوردتىق استىق ەكسپورتتاعان ەدى.