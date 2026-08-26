16 جاسقا دەيىن الەۋمەتتىك جەلىگە تىيىم، مىندەتتى SIM-كارتا: پرەزيدەنت بالا ساۋلىعىن قورعايتىن زاڭ قابىلداۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 16 جاسقا تولماعانداردىڭ الەۋمەتتىك جەلىدە تىركەلۋىنە تىيىم سالۋ تۋرالى زاڭ جوباسىن قۇرىلتايدا قاراۋدى ۇسىنىپ، بالالارعا ارنالعان SIM- كارتالاردى ەنگىزۋدى تاپسىردى.
ءوز سوزىندە پرەزيدەنت الەۋمەتتىك جەلىلەر، سيفرلىق پلاتفورمالار، جاساندى ينتەللەكت پەن اگرەسسيۆتى ماركەتينگ بالالار دۇنيەتانىمىنا وتباسى مەن مەكتەپتەن كەم اسەر ەتپەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
- وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ پسيحولوگيالىق ساۋلىعى مەن ەموتسيالىق تۇراقتىلىعى، ادامگەرشىلىك تاربيەسى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە جانە ەلدىڭ ورنىقتى دامۋىنا ىقپال ەتەتىن ماڭىزدى فاكتورعا اينالدى. قازىرگى جاعداي 2018-جىلى قابىلداعان «بالالاردى دەنساۋلىعى مەن دامۋىنا زاردابىن تيگىزەتىن اقپاراتتان قورعاۋ تۋرالى» زاڭدى قايتا قاراۋدى جانە ەلەۋلى وزگەرىستەر ەنگىزۋدى تالاپ ەتەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلوردادا رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنسياسىندا.
بيىل ماۋسىم ايىندا ۇكىمەت 16 جاسقا تولماعان پايدالانۋشىلارعا الەۋمەتتىك جەلىدە تىركەلۋگە تىيىم سالاتىن زاڭ جوباسىن ازىرلەپ، پارلامەنت قاراۋىنا ۇسىنعان ەدى.
- قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىنىڭ اشىلۋىندا دەپۋتاتتارعا وسى ماسەلەنى قاراستىرۋدى ۇسىنامىن. كوپتەگەن وزىق ەلدەر وسى ىسپەتتەس شارالار قابىلدادى. بىزگە دە بالالاردىڭ پسيحولوگيالىق جاي-كۇيىنە تونگەن قاۋىپتىڭ سالدارىمەن كۇرەسۋدى دوعارىپ، الدىن الاتىن كەز كەلدى دەپ ويلايمىن. ايتپەسە بۇل قوعامنىڭ تۇراقتىلىعىنا كەرى اسەرىن تيگىزەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ۇكىمەت بالالاردى قورعاۋ ماقساتىندا كونتەنتتى سۇزگىدەن وتكىزۋ شارالارىن قابىلداعانى ءجون.
- بەلگىلى ءبىر، مەيلىنشە وبەكتيۆتى سەبەپتەرگە بايلانىستى جاۋاپكەرشىلىكتى اتا-انالارعا عانا ارتىپ قويا المايمىز. سوندىقتان بالالارعا ارنالعان مىندەتتى SIM- كارتالاردى ەنگىزۋ تاجىريبەسىن جاپپاي تاراتۋدى تاپسىرامىن. بۇل ولاردىڭ اقپاراتتىق يممۋنيتەتىن قامتاماسىز ەتە الادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت استانادا قازاقستان-قىتاي جاساندى ينتەللەكت مەكتەبىن اشۋدى ۇسىنعان ەدى.
«ۇلتتىق قور - بالالارعا» جوباسى ارقىلى 7 ميلليون بالانىڭ ەسەپشوتىنا اقشا تۇسكەن.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى مەكتەپتەرگە ج ي ەنگىزۋ تاپسىرماسى ءتيىستى دەڭگەيدە ورىندالماعانىن سىناعان ەدى.
پرەزيدەنت بالالار مەن پەداگوگتەردىڭ ج ي- ءدى دۇرىس ءارى جۇيەلى قولدانۋ ءتارتىبىن بەلگىلەيتىن پارمەندى شارالاردى شۇعىل قابىلداۋدى تاپسىردى.
سونداي-اق پرەزيدەنت الەۋمەتتىك جەلىدە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا قاتىستى نەگىزسىز داۋ-داماي مەن ايقاي-شۋدىڭ كوبەيگەنىن سىنعا الدى.