16 جاسقا تولماعاندار ونلاين پلاتفورمالارعا تىركەلۋ مۇمكىندىگىنەن ايىرىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ازىرلەنگەن زاڭ جوباسى اياسىندا 16 جاسقا تولماعان بالالارعا ونلاين پلاتفورمالارعا تىركەلۋگە تىيىم سالىنباق. بۇل تۇرعىدا قانداي رەسۋرستار قامتىلۋى مۇمكىن؟ بۇل سۇراققا مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى جاۋاپ بەردى.
— قولدانىستاعى زاڭناماعا ەنگىزىلەتىن تۇزەتۋلەر پاكەتى جاقىندا عانا قوعامدىق تالقىلاۋعا ۇسىنىلدى. مينيسترلىككە اتا- انالاردان، مۇعالىمدەردەن جانە قوعامدىق ۇيىمداردان كوپتەگەن ءوتىنىش كەلىپ ءتۇستى. ولاردىڭ ءۋاجىن ەسكەرە وتىرىپ، ءبىز حالىقارالىق ۇردىستەردى تالداپ، ساراپشىلارمەن كەڭەستىك. ناتيجەسىندە، 16 جاسقا تولماعان بالالاردى ونلاين پلاتفورمالاردا تىركەۋگە تىيىم سالاتىن ەرەجەنى ەنگىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. تىيىم مەسسەندجەرلەرگە تارالمايدى، تەك الەۋمەتتىك جەلىلەرگە قولدانىلادى. تىيىمنىڭ ماقساتى — كامەلەتكە تولماعاندارعا قوسىمشا قاۋىپسىزدىك كەپىلدىكتەرىن بەرۋ جانە ولاردى تەرىس مازمۇنداعى كونتەنتتەن قورعاۋ، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
وسىنداي شەكتەۋلەر الەمنىڭ ءبىرقاتار ەلىندە دە بار. قازاقستاندا بۇل باعىتتاعى قادامداردى ەگجەي-تەگجەيلى زەرتتەۋ ءجۇرىپ جاتىر.
— ەگەر وسى ۇسىنىستى قوعام قولداسا، ونىڭ تاسىلدەرى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن تالقىلانادى. ۇسىنىلعان ءتاسىلدىڭ ءبىرى — بالانىڭ جاسىن تەكسەرۋ مىندەتتەرىن ونلاين پلاتفورما يەلەرىنە جۇكتەۋ. اۋسترالياداعى جاعدايدى ەسكەرە وتىرىپ، ونلاين پلاتفورمالار وسىنداي تەحنيكالىق جۇمىستارعا كىرىسىپ كەتتى، - دەپ اتالىپ وتكەن ۆەدومستۆو اقپاراتىندا.
ەسكە سالساق، ەلىمىزدە بالالاردىڭ الەۋمەتتىك جەلىگە تىركەلۋىن جاسىنا قاراي شەكتەۋ ۇسىنىلدى.
جاقىندا ەۋروپارلامەنت 16 جاسقا دەيىنگى بالالارعا الەۋمەتتىك جەلىلەردى پايدالانۋعا تىيىم سالۋ جونىندە رەزوليۋتسيانى بەكىتتى.