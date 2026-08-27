12 جىلدىق ءبىلىم بەرۋ جۇيەسى توقتاي ما - وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترىنىڭ جاۋابى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت تامىز كونفەرەنسياسىندا جاساعان مالىمدەمەسىندە 18 جاسقا تولعان جاس وسپىرىمدەر مەكتەپ پارتاسىندا وتىرۋىنىڭ دۇرىستىعىنا كۇمان كەلتىرگەن بولاتىن.
بۇل ماسەلە بويىنشا وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆانىڭ پىكىرىن سۇراعان ەدىك.
- مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى 12 جىلدىق ءبىلىم بەرۋ مودەلىن قايتا قاراستىرىپ، ەلىمىز بويىنشا ءبىلىم بەرۋ مەرزىمىن بىرىزدەندىرۋ ماسەلەسىن زەردەلەپ جاتىر. ونىڭ ىشىندە بارلىق مەكتەپ ءۇشىن 11 جىلدىق ءبىرىڭعاي مودەلگە كوشۋ مۇمكىندىگى دە قاراستىرىلادى، - دەدى ول.
جۇلدىز سۇلەيمەنوۆانىڭ سوزىنشە، مينيسترلىكتىڭ نەگىزگى ۇستانىمى - ەلىمىزدىڭ بارلىق بالاسىنا ءبىرىڭعاي تالاپتار مەن تەڭ ءبىلىم الۋ مۇمكىندىگىن قامتاماسىز ەتۋ.
- جاڭا كونستيتۋتسياعا سايكەس، مەملەكەت جالپىعا مىندەتتى ءبىلىم بەرۋ ستاندارتتارىن بەلگىلەيدى. سوندىقتان مەنشىك نىسانى مەن ءبىلىم بەرۋ مودەلىنە قاراماستان، بارلىق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ قىزمەتى وسى تالاپتارعا سايكەس كەلۋى ءتيىس. بۇل ماسەلە وقۋ جىلدارىنىڭ سانىن مەحانيكالىق تۇردە قىسقارتۋمەن شەكتەلمەيدى. ەڭ الدىمەن بالانىڭ جاس جانە فيزيولوگيالىق ەرەكشەلىكتەرى، وقۋ جۇكتەمەسى مەن ءبىلىم مازمۇنى ەسكەرىلەتىن بولادى. سونىمەن قاتار تەحنولوگيالاردىڭ قارقىندى دامۋى، ەڭبەك نارىعىنداعى جاڭا تالاپتار جانە ەكونوميكانىڭ وزگەرۋ ديناميكاسىنا كوڭىل بولىنەدى، - دەدى ول.
وسىعان بايلانىستى مينيسترلىك ءبىلىم بەرۋ ستاندارتتارىن، وقۋ باعدارلامالارى مەن وقۋ جۇكتەمەسىن كەشەندى تۇردە قايتا قاراماق.
- جۇمىس قورىتىندىسى بويىنشا، ءار بالانىڭ جاسىنا ساي ساپالى ءبىلىم الۋىنا مۇمكىندىك بەرەتىن جانە ەلىمىزدەگى ءبىلىم بەرۋ تالاپتارىن بىرىزدەندىرۋگە باعىتتالعان ناقتى ۇسىنىستار ەنگىزىلەدى، - دەپ تۇيىندەدى مينيستر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى وقۋلىقتارداعى 700 قاتە جونىندە پرەزيدەنت سىنىنا جاۋاپ بەرگەنىن جازعانبىز.