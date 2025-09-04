22:43, 04 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
12 ادام تەرروريستىك جانە ەكسترەميستىك قىلمىس جاساعانى ءۇشىن سوتتالدى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلعى تامىزدا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 12 تۇرعىنى تەرروريستىك جانە ەكسترەميستىك قىلمىستار جاساعانى ءۇشىن سوتتالدى. بۇل تۋرالى ۇ ق ك باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- ولاردىڭ 11- ءى تەرروريزم يدەياسىن ناسيحاتتاپ، زورلىق-زومبىلىقتى ناسيحاتتاپ، ءدىني ارازدىققا شاقىرعان، ال تاعى بىرەۋى لاڭكەستىك ۇيىمعا قوسىلۋ ءۇشىن شەتەلگە شىعۋعا دايىندالعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ولاردىڭ بارلىعى سوت شەشىمىمەن كىنالى دەپ تانىلىپ، ءارتۇرلى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.
بۇل باعىتتاعى جۇمىستار جالعاسىپ جاتىر.
ايتا كەتەلىك جامبىل وبلىسىندا پەدوفيل اكە ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.
اۆتور
نازىم بولەسوۆا