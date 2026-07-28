100 توننا قۇرال-جابدىق: الماتىدا كانە ۋەستىڭ كونسەرتىنە قالاي دايىندالىپ جاتىر
الماتى. قازاقپارات - 14-تامىزدا الماتىنىڭ ورتالىق ستاديونىندا تانىمال امەريكالىق ءارتىس كانە ۋەستىڭ كونسەرتى وتەدى. ۇيىمداستىرۋشىلار بۇل اۋقىمدى شوۋعا دايىندىق قالاي ءجۇرىپ جاتقانىن ايتتى.
«قايرات» فۋتبول كلۋبىمەن كەلىسسوز
First Media Group كونسەرتىك جوبالاردى دامىتۋ جونىندەگى ديرەكتورى ايتۋار الىبەكوۆ باستاپقىدا ورتالىق ستاديوننىڭ كەستەسىن ەسكەرە وتىرىپ، كونسەرتتى باسقا كۇنى وتكىزۋ جوسپارلانعانىن ايتتى. الايدا ءارتىستىڭ جوسپارى وزگەرۋىنە بايلانىستى الماتىداعى شوۋدىڭ كۇنىن اۋىستىرۋ قاجەت بولعان.
ايتۋار الىبەكوۆتىڭ ايتۋىنشا، كونسەرت كۇنىن وزگەرتۋ مۇمكىندىگى كەلىسىمشارتتا الدىن الا قاراستىرىلعان. وسىدان كەيىن ۇيىمداستىرۋشىلار «قايرات» ف ك ج ا ن ك ورتالىق ستاديون باسشىلىعىمەن، الماتى اكىمدىگىمەن جانە ءىس-شارانى دايىنداۋعا قاتىساتىن باسقا دا قۇرىلىمدارمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزگەن.
- اقپاراتتىق كەڭىستىكتە «قايراتپەن» بولعان كەلىسپەۋشىلىك تۋرالى كوپ ايتىلدى. ەشقانداي دا قاقتىعىس بولعان جوق، ەشكىم ەشكىمدى ستاديوننان قۋعان جوق. قازىرگى تاڭدا بارلىق ماسەلە رەتتەلدى. كونسەرت 14-تامىز كۇنى الماتىنىڭ ورتالىق ستاديونىندا وتەدى، - دەپ مالىمدەدى ايتۋار الىبەكوۆ.
First Media Group اتقارۋشى ديرەكتورى الفيا نۇرعۇماروۆا «قايرات» كلۋبىنىڭ وكىلدەرىمەن بايلانىستا ەكەنىن حابارلادى. ۇيىمداستىرۋشىلار ستاديونداعى ءشوپتىڭ جاعدايى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى ءوز موينىنا العان. بۇل - سپورتتىق عيماراتتار ديرەكسياسىمەن جاسالعان كەلىسىمشارتتا قاراستىرىلعان.
- قانشالىقتى قارجىلاي شىعىندار تالاپ ەتىلۋى مۇمكىن ەكەنىن تۇسىنەمىز. بارلىق مونتاج جۇمىستارى ءشوپتىڭ جاعدايىن باقىلايتىن اگرونومنىڭ قاداعالاۋىمەن وتەدى. ءبىز بۇعان دايىنبىز جانە ءبارىن تالقىلاپ قويدىق، - دەدى ول.
ساحنا كەز كەلگەن ورىننان كورىنەدى
الەۋمەتتىك جەلىلەردە ەڭ كوپ تالقىلانعان تاقىرىپتاردىڭ ءبىرى - ساحنانىڭ كورىنۋى بولدى. جەلى قولدانۋشىلارى اراقاشىقتىقتى وزدىگىنەن ەسەپتەپ، بەلگىلى ءبىر سەكتورداعى كورەرمەندەر ءارتىستى كورە الماي قالۋى مۇمكىن دەگەن سىزبالاردى جاريالاي باستاعان.
الايدا ۇيىمداستىرۋشىلار ساحنا 360 گرادۋستىق فورماتتا جۇمىس ىستەيتىنىن جانە تريبۋنالاردان دا، بي الاڭىنان دا جاقسى كورىنەتىندەي اراقاشىقتىقتا ورنالاساتىنىن اتاپ ءوتتى. قازىر الماتىداعى شوۋدى وتكىزۋ ءۇشىن 100 توننادان استام تەحنيكالىق قۇرال-جابدىق جەتكىزىلىپ جاتىر.
- كوپشىلىگى الماتىداعى كونسەرت باسقا قالالاردا سەكىلدى اۋقىمدى بولمايدى-اۋ دەپ جازدى. مۇلدە ولاي ەمەس. الماتىدا بەيىمدەلگەن نۇسقاسى ەمەس، عالامتوردان كورىپ جۇرگەندەي اۋقىمدى شوۋ كورسەتىلەدى. ساحنا دا، سفەرا دا، وتشاشۋلار دا بولادى، - دەپ ايتۋار الىبەكوۆ.
كەلىسسوزدەر جارتى جىل بۇرىن باستالدى
كونسەرت وتەتىنى جاقىندا بەلگىلى بولعانىمەن، ءارتىستىڭ كومانداسىمەن كەلىسسوزدەر جارتى جىل بۇرىن باستالعان. ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، كانە ۋەستىڭ جوسپارلانعان الەمدىك تۋرى بار. ول الماتىدان كەيىن نەگىزىنەن ا ق ش- تا جالعاسادى. قازاقستان تاراپى حالىقارالىق اگەنتتەرمەن جانە ارتىستەردىڭ مەنەدجەرلەرىمەن بايلانىستىڭ ارقاسىندا گاسترولدىك كەستە تۋرالى اقپاراتتى الدىن الا العان.
كەلىسسوزدەر ۇزاققا سوزىلىپ، كۇردەلى وتكەن. ۇيىمداستىرۋشىلارعا تەحنيكالىق تالاپتاردى، لوگيستيكانى، قاۋىپسىزدىكتى، تۇرمىستىق رايدەردى جانە باسقا دا ماسەلەلەردى كەلىسۋ قاجەت بولدى.
- ولاردا ءار باعىتقا ءارتۇرلى ماماندار جاۋاپ بەرەدى. ءارقايسىسى ءوز جاۋابىن بەرىپ، بارلىعى كەلىسىلگەنشە كوپ ۋاقىت وتەدى. سودان كەلىسسوزدەر ۇزاق ءارى كۇردەلى بولدى. جالپى ءبىز كەلىسسوزدەردى شامامەن جارتى جىل بۇرىن باستادىق. ال دايىندىق مەرزىمى مۇنشالىقتى قىسقا بولادى دەپ ءوزىمىز دە كۇتپەدىك. ءبىز ءتىپتى قازان، قاراشا ايلارىن دا قاراستىردىق. دەگەنمەن تۋردىڭ وسى بولىگىنەن كەيىن ءارتىستىڭ بۇكىل كومانداسى امەريكاعا ۇشىپ كەتەدى. ەگەر كونسەرتتى، مىسالى، قازان ايىندا وتكىزسەك، بارلىق قۇرال-جابدىقتى بولەك جەتكىزىپ، بۇكىل كوماندامەن قايتادان كەلىسۋگە تۋرا كەلەر ەدى. ال قازىر بارلىق قۇرال-جابدىق وزدەرىمەن ءجۇر جانە كوماندامەن بىرگە الماتىعا كەلەدى، - دەدى الفيا نۇرعۇماروۆا.
بيلەتتەردىڭ قۇنى مەن شەتەلدىك كورەرمەن
الفيا نۇرعۇماروۆا بيلەت باعاسى ءارتىستىڭ كومانداسىمەن كەلىسىلەتىنىن، ال ولاردىڭ قۇنى كونسەرتتى وتكىزۋگە كەتەتىن جالپى شىعىنداردى ەسكەرە وتىرىپ قويىلاتىنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، بيلەتتەر رەسمي ساتىلىمدا ءالى دە بار، ءبىراق وتىراتىن ورىندار قالماعان.
سونىمەن قاتار مەدياكومپانيا وكىلدەرى كورەرمەندەردىڭ قاي ەلدەردەن كەلگەنى تۋرالى كونسەرتتەن كەيىن سوڭ بەلگىلى بولاتىنىن ايتتى. وسىعان دەيىنگى حالىقارالىق ءىس-شارالاردى وتكىزۋ تاجىريبەسى كورسەتكەندەي، شەتەلدىكتەر ادەتتە اۋديتوريانىڭ كەمىندە %20- ىن قۇرايدى. كونسەرت ءۇشىن الماتىعا قىتايدان، ورتالىق ازيا ەلدەرىنەن جانە باسقا دا مەملەكەتتەردەن مەيماندار كەلەدى دەپ جوسپارلانعان.
ودان بولەك كونسەرت وتەتىن كۇنى مەتروپوليتەن جۇمىسىن ۇزارتۋ جوسپارلانعان. ال كورەرمەندەردى تاسىمالداۋ ءۇشىن ارنايى شاتل-اۆتوبۋستار ىسكە قوسىلماق.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن استانا مەن بىشكەكتە قانشالىقتى كانە ۋەست كونسەرتى ءوتۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعانبىز.
اۆتورلار
دوسبول اتاجان