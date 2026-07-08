10-شىلدەدەن باستاپ ەلدەگى ءتورت اقىلى اۆتوجولدا ورتاشا جىلدامدىق باقىلانادى
استانا. KAZINFORM - قازاۆتوجول ۇلتتىق كومپانياسى اق 10-شىلدەدەن باستاپ رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوموبيل جولدارىنىڭ جەكەلەگەن اقىلى ۋچاسكەلەرىندە كولىك قۇرالدارىنىڭ ورتاشا جىلدامدىعىن باقىلاۋدى ەنگىزەدى.
كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، بۇل شارا جول-كولىك وقيعالارىن ازايتۋعا، جىلدامدىق رەجيمىن بۇزۋدىڭ الدىن الۋعا جانە جۇرگىزۋشىلەر مەن جولاۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
ورتاشا جىلدامدىقتى باقىلاۋ ەكى باعىتتا كەلەسى ۋچاسكەلەردە قولدانىلادى:
اقتوبە -قاندىاعاش؛
الماتى -قورعاس؛
كوكشەتاۋ -پەتروپاۆل؛
استانا - تەمىرتاۋ، ارشالى - وشاعاندى ۋچاسكەسى.
- جۇيەنى ەنگىزۋدەگى باستى ماقسات - جازالاۋ ەمەس، جولداعى قاۋىپتى ارەكەتتەردىڭ الدىن الۋ. تاجىريبە كورسەتكەندەي، جىلدامدىقتى شامادان تىس ارتتىرۋ اۋىر جول-كولىك وقيعالارىنا اكەلەتىن نەگىزگى فاكتورلاردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى. ورتاشا جىلدامدىقتى باقىلاۋ جۇيەسى كامەرا الدىنداعى ءبىر رەتتىك جىلدامدىقتى عانا ەمەس، جۇرگىزۋشىنىڭ بۇكىل جول ۋچاسكەسىندەگى ناقتى قوزعالىس مانەرىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جۇيە كولىك قۇرالىنىڭ بەلگىلى ءبىر ارالىقتى قانداي جىلدامدىقپەن ءجۇرىپ وتكەنىن ەسەپتەيدى. مۇنداي ءتاسىل جۇرگىزۋشىنىڭ تەك كامەرانىڭ الدىندا عانا جىلدامدىقتى ازايتىپ، كەيىن قايتادان قاۋىپتى دەڭگەيگە دەيىن ۇدەتۋىنە جول بەرمەيدى.
قازاۆتوجول جىلدامدىق رەجيمىن بۇزۋدى اۆتوماتتى تۇردە تىركەۋ رەسپۋبليكالىق اۆتوجولدارداعى اپاتتىلىقتى تومەندەتۋگە باعىتتالعان الدىن الۋ شارالارى اياسىندا ەنگىزىلىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
- قوزعالىس قارقىندىلىعى جوعارى اقىلى ۋچاسكەلەرگە ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. سەبەبى مۇنداي جولداردا جىلدامدىق رەجيمىن ساقتاۋ بارلىق جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە تىكەلەي اسەر ەتەدى، - دەپ حابارلادى كومپانيا.
قازاۆتوجول جۇرگىزۋشىلەردى ساپاردى الدىن الا جوسپارلاۋعا، «ەڭ جوعارى جىلدامدىقتى شەكتەۋ» جول بەلگىلەرىنىڭ تالاپتارىن ساقتاۋعا جانە بەلگىلەنگەن جىلدامدىق رەجيمىن اسىرماۋعا ۇندەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن كومپانيا جولدارداعى جاڭا «اقىلدى» كامەرالاردىڭ نە ۇشىن ورناتىلىپ جاتقانىن تۇسىندىرگەن ەدى.