1-سىنىپقا قابىلداۋ: ءار ءوڭىر بويىنشا كەستە جاريالاندى
استانا. KAZINFORM – ق ر وقۋ-اعارتۋ، سونداي-اق، ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلەرىنىڭ ىلكى جوبا بويىنشا بىرلەسكەن بۇيرىعى شىقتى.
بۇيرىققا ساي، 2026-جىلدىڭ 27-مامىرى مەن 31-تامىزى ارالىعىندا قۇجات قابىلداۋ جانە بالالاردى 1-سىنىپقا تىركەۋ جۇزەگە اسىرىلادى. ول باستاۋىش، نەگىزگى ورتا جانە جالپى ورتا ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنا تىركەۋ بويىنشا كورسەتىلەتىن مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى قامتيدى.
سونىمەن قاتار، دايارلىق توبىن بىتىرگەن بالالار ءدال سول مەكتەپكە 1-سىنىپقا بارعىسى كەلسە، وندا اۆتوماتتى تۇردە قابىلدانادى. تەك اتا-اناسى نەمەسە زاڭدى وكىلى ءوتىنىش جازسا، جەتكىلىكتى.
ال اكە-شەشەسى پەرزەنتىن دايارلىق توبىن بىتىرگەن مەكتەپتەن باسقا مەكتەپكە بەرگىسى كەلسە، قۇجاتتاردى جالپى ءتارتىپ بويىنشا تاپسىرادى.
اتالعان بۇيرىقتا «كۇتۋ بولمەلەرى» دە قامتىلعان. ءبىر مەزەتتە قاراستىرىلاتىن وتىنىشتەردىڭ سانى تولىپ قالسا، جۇيەگە جاڭادان كىرگەن قولدانۋشىلار اۆتوماتتى تۇردە ەلەكتروندى كەزەككە قويىلادى. ونى ءار ازامات باقىلاپ وتىرا الادى. كەزەگى كەلگەندە، جۇيە ءوتىنىش بەرۋشىنى باس پاراقشاعا باعىتتاپ، قىزمەتتى الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇدان بولەك، اتا-انالار وڭ جاۋاپ السا، بالانى 1-سىنىپقا تىركەۋ جونىندەگى ەلەكتروندى فورمادا بەرگەن ءوتىنىشىن كەرى قايتارا الادى.
1-سىنىپقا قۇجاتتاردى قابىلداۋ كەستەسى:
• استانا، اباي وبلىسى، جەتىسۋ وبلىسى، قىزىلوردا وبلىسى، ب ق و – 27-مامىر جانە 31-تامىز ارالىعى؛
• الماتى، اقمولا وبلىسى، اقتوبە وبلىسى، جامبىل وبلىسى، ش ق و – 10-ماۋسىم جانە 31-تامىز ارالىعى؛
• الماتى وبلىسى، قوستاناي وبلىسى، پاۆلودار وبلىسى، اتىراۋ وبلىسى، شىمكەنت – 18-ماۋسىم جانە 31-تامىز ارالىعى؛
• تۇركىستان وبلىسى، ماڭعىستاۋ وبلىسى، قاراعاندى وبلىسى، سقو، ۇلىتاۋ وبلىسى، ۇلىتاۋ وبلىسى – 29-ماۋسىم جانە 31-تامىز ارالىعى.
قوس ءمينيستردىڭ بىرلەسكەن بۇيرىعى 2026-جىلدىڭ 26-مامىرىندا كۇشىنە ەنىپ، 2026-جىلدىڭ 31-جەلتوقسانىنا دەيىن قولدانىستا بولادى.
