    22:26, 25 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    1-قاڭتاردان باستاپ نە وزگەرەدى؟

    استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىقتاردىڭ ومىرىندە 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ نە وزگەرەدى؟

    Медианалық жалақы
    Фото: Ұлттық статистика бюросы

    ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش وسەدى
    2025-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (اەك) 3932 تەڭگە بولدى، ەندى 2026-جىلدان باستاپ 425 تەڭگە بولادى. سايكەسىنشە، الەۋمەتتىك تولەمدەر كولەمى دە، ايىپپۇل كولەمى دە ارتادى.
    ەڭ تومەنگى جالاقى قانشا بولادى؟
    2026-جىلى 1-قاڭتاردان باستاپ ەڭ تومەنگى جالاقى 85 مىڭ تەڭگە، ياعني 2025-جىلداعىداي دەڭگەيدە قالادى.
    زەينەتاقى قانشا تەڭگە بولادى؟
    بازالىق مەملەكەتتىك زەينەتاقى تولەمى 35596 تەڭگەگە دەيىن وسەدى (2025-جىلى - 32360 تەڭگە).
    ەڭ تومەنگى زەينەتاقى دا ارتادى - 2025-جىلعى 62771 تەڭگەدەن 2026-جىلى 69049 تەڭگەگە دەيىن.
    2026-جىلى ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيى 50851 تەڭگە بولىپ بەلگىلەندى (2025-جىلى - 46228 تەڭگە).
    جاردەماقى وسەدى
    بالا تۋعان انالارعا ءبىر رەتتىك مەملەكەتتىك جاردەماقى بەرىلەدى:
    - 1-3 بالانىڭ تۋۋىنا ءبىر رەتتىك تولەم 38 ا ە ك - 164350 تەڭگە؛
    - 4 جانە ودان دا كوپ بالاعا 63 ا ە ك - 272475 تەڭگە.
    ال بالا 1,5 جاسقا تولعانعا دەيىن ونىڭ كۇتىمىنە اي سايىن جاردەماقى بەرىلەدى.
    جۇمىس ىستەمەيتىن ايەلدەرگە رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتەن مىناداي جاردەماقى بەرىلەدى:
    - ءبىرىنشى بالاعا - 5,76 ا ە ك، ول 24912 تەڭگە؛
    - ەكىنشى بالاعا - 6,81 ا ە ك، ول 29453,25 تەڭگە؛
    - ءۇشىنشى بالاعا - 7,85 ا ە ك، ياعني 33951,25 تەڭگە؛
    - 4 جانە ودان دا كوپ بالاعا - 8,90 ا ە ك، ياعني 38492,5 تەڭگە.
    2026-جىلدان باستاپ كوپبالالى انالاردىڭ جاردەماقىسى وسەدى.
    4 بالانىڭ جاردەماقىسى 16,03 ا ە ك - 69329,75 تەڭگە؛
    5 بالانىڭ جاردەماقىسى 20,04 ا ە ك - 86673 تەڭگە؛
    6 بالانىڭ جاردەماقىسى 24,05 ا ە ك - 104016,25 تەڭگە؛
    7 بالانىڭ جاردەماقىسى 28,06 ا ە ك - 121359,5 تەڭگە.
    وسىلايشا، ءار بالا ءۇشىن 4 ا ە ك - 17300 تەڭگە قوسىلا بەرەدى. ماسەلەن، 12 بالانىڭ جاردەماقىسى 207600 تەڭگە.
    سونداي-اق كوپبالالى انانىڭ ناگراداسىن العانداردىڭ جاردەماقىسى كوتەرىلدى.
    «التىن القا»، «باتىر انا»، I جانە II دارەجەلى «انا داڭقى» ءۇشىن 7,40 ا ە ك - 32005 تەڭگە؛
    «كۇمىس القاعا» 6,40 ا ە ك - 27680 تەڭگە.

