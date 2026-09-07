1-قاراشادان باستاپ قازاقستانعا ۆيزاسىز كەلەتىن شەتەلدىكتەر نەنى بىلۋى كەرەك
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىدە 1-قاراشادان باستاپ شەتەلدىكتەردىڭ قازاقستانعا كىرۋى ءۇشىن اقىلى ەلەكتروندى رۇقسات قاجەت بولادى دەگەن اقپارات تارادى.
قازاقستاننىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگى بۇل مالىمەتكە تۇسىنىكتەمە بەرىپ، ازىرگە QazETA جۇيەسى مىندەتتى ەمەس ەكەنىن مالىمدەدى.
QazETA ازىرگە تەستىلەۋ كەزەڭىندە
ءى ءى م مالىمەتىنشە، 2026-جىلعى 25-تامىزدان باستاپ قازاقستاندا QazETA جۇيەسىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن جاڭا زاڭنامالىق نورمالار كۇشىنە ەنگەن. QazETA - قازاقستانعا ۆيزاسىز كەلەتىن شەتەل ازاماتتارىنا ارنالعان ەلەكتروندى رۇقسات جۇيەسى.
الايدا قازىر بۇل جۇيە پيلوتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەپ تۇر. سوندىقتان شەتەلدىكتەردەن ەلەكتروندى رۇقساتتى مىندەتتى تۇردە راسىمدەۋ تالاپ ەتىلمەيدى جانە ول ءۇشىن اقى الىنبايدى.
قازىرگى ۋاقىتتا جۇيە پيلوتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەيدى. ەلەكتروندى رۇقساتتى راسىمدەۋ مىندەتتى ەمەس، اقى الىنبايدى. سونداي-اق QazETA- نىڭ بولماۋى ەلگە كىرگىزبەۋگە نەگىز بولا المايدى. مەملەكەتتىك شەكارادان ءوتۋدىڭ قولدانىستاعى ءتارتىبى وزگەرىسسىز قالادى، - دەپ ءتۇسىندىردى مينيسترلىك.
ءى ءى م QazETA قولدانىلاتىن ەلدەردىڭ ءتىزىمى، جۇيەنى مىندەتتى تۇردە پايدالانۋ مەرزىمى، ونى راسىمدەۋ ءتارتىبى مەن تولەم مولشەرى كەيىنىرەك جاريالاناتىنىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن بىرگە QazETA ۆيزانىڭ ورنىنا جۇرمەيدى جانە شەتەل ازاماتتارىنىڭ قازاقستان اۋماعىندا بولۋ مەرزىمىنە وزگەرىس ەنگىزبەيدى. جۇيەنى ەنگىزۋدىڭ كەلەسى كەزەڭدەرى تۋرالى اقپارات رەسمي دەرەككوزدەر ارقىلى الدىن الا حابارلانادى.
الەۋمەتتىك جەلىدە قانداي اقپارات تارادى؟
بۇعان دەيىن الەۋمەتتىك جەلىلەردە قازاقستان شەتەل ازاماتتارى ءۇشىن اقىلى ەلەكتروندى رۇقسات جۇيەسىن 1-قاراشادان باستاپ مىندەتتى ەتەدى دەگەن اقپارات تاراعان ەدى.
جاريالانىمداردا QazETA- نى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزۋدىڭ بولجامدى مەرزىمدەرى دە كورسەتىلدى. ونداعى مالىمەت بويىنشا، 1-قاراشادان باستاپ اۋە كولىگىمەن كەلەتىن شەتەلدىكتەرگە، 15-قاراشادان باستاپ قىتاي، وزبەكستان جانە تۇرىكمەنستانمەن شەكاراداعى اۆتوموبيل وتكىزۋ بەكەتتەرى ارقىلى وتەتىندەرگە ەلەكتروندى رۇقسات قاجەت بولۋى مۇمكىن ەكەنى ايتىلعان. ال 30-قاراشادان باستاپ رەسەي مەن قىرعىزستاننان اۆتوكولىكپەن كەلەتىندەرگە، 15-جەلتوقساننان باستاپ پويىزبەن نەمەسە تەڭىز وتكىزۋ بەكەتتەرى ارقىلى كىرەتىن جولاۋشىلارعا تالاپ ەنگىزىلەدى دەگەن اقپارات تارادى.
سونداي-اق كەيبىر جازبالاردا جارامدى ەلەكتروندى رۇقساتى جوق جولاۋشىلاردى اۋە كومپانيالارى رەيسكە وتىرعىزباۋى مۇمكىن دەگەن مالىمەت كەلتىرىلگەن.
QazETA قۇنىنا قاتىستى دا ءتۇرلى اقپارات جاريالاندى. سەربيا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنە سىلتەمە جاساعان جازبالاردا ەلەكتروندى رۇقساتتى الدىن الا راسىمدەۋ شامامەن 3900 تەڭگە، ال شەكارادا راسىمدەۋ 7800 تەڭگە بولۋى مۇمكىن ەكەنى ايتىلدى. الايدا قازاقستاننىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ازىرگە بۇل مەرزىمدەر مەن تولەم كولەمىنىڭ رەسمي تۇردە بەكىتىلگەنىن راستاعان جوق.
QazETA نە ءۇشىن ەنگىزىلمەك؟
QazETA جۇيەسىن ەنگىزۋ تۋرالى العاش رەت تامىز ايىنىڭ باسىندا بەلگىلى بولدى. ىشكى ىستەر مينيسترلىگى شەتەلدىكتەر مەن ازاماتتىعى جوق ادامداردىڭ قازاقستانعا كىرۋ جانە ەل اۋماعىندا بولۋ تارتىبىنە وزگەرىستەر ەنگىزۋدى ۇسىنعان.
ۇسىنىلعان تەتىك بويىنشا شەتەل ازاماتتارىنا قازاقستانعا كىرۋ ءۇشىن ەلەكتروندى رۇقسات بەرۋ قاراستىرىلعان. جاڭا جۇيە كوشى-قون باقىلاۋىن جەتىلدىرىپ، ەلگە كەلەتىن شەتەلدىكتەردى ناقتى ەسەپكە الۋعا جانە ءبىرقاتار ءراسىمدى اۆتوماتتاندىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
جوبا اياسىندا ەلەكتروندى رۇقساتتى راسىمدەگەنى ءۇشىن تولەم ەنگىزۋ دە قاراستىرىلعان. بۇل قاراجات سيفرلىق جۇيەنىڭ تۇراقتى جۇمىسىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالماق.
دەگەنمەن قازىرگى تاڭدا QazETA پيلوتتىق رەجيمدە عانا جۇمىس ىستەيدى. سوندىقتان 1-قاراشادان باستاپ قازاقستانعا كىرۋ مىندەتتى تۇردە اقىلى بولادى دەۋگە نەگىز جوق. ناقتى مەرزىمدەر، تالاپتار مەن تولەم مولشەرى رەسمي تۇردە كەيىن جاريالانادى.