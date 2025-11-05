ە و گرۋزيانى دەموكراتيالىق جولدان شەگىنگەنى ءۇشىن سىنعا الدى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق كوميسسيا كانديدات ەلدەردىڭ ەۋروپالىق وداققا كىرۋگە دايىندىعى تۋرالى جىل سايىنعى ەسەبىندە گرۋزيانى وپپوزيتسيانى قۋعىن-سۇرگىنگە ۇشىراتىپ، دەموكراتيالىق قۇندىلىقتاردان شەگىنگەنى ءۇشىن قاتاڭ سىنعا الدى، دەپ حابارلايدى BBC.
4 -قاراشادا ەۋروكوميسسيا ەو- عا مۇشە بولۋعا ءوتىنىش بەرگەن 10 ەل: البانيا، بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينا، كوسوۆو، سولتۇستىك ماكەدونيا، چەرنوگوريا، سەربيا، تۇركيا، مولدوۆا جانە ۋكرايناداعى ساياسي وقيعالار تۋرالى ەسەپتەردى جاريالادى.
ەۋروكوميسسيا بۇل ەلدەردىڭ كوبىنە وڭ باعا بەرىپ وتىر.
گرۋزيا شولۋدا بريۋسسەل بيلىگى تاراپىنان قاتاڭ سىنعا ۇشىراعان جالعىز كانديدات ەل بولدى.
- ەسەپ بەرۋ كەزەڭىندە گرۋزياداعى دەموكراتيانىڭ جاعدايى ايتارلىقتاي كەرى كەتۋمەن سيپاتتالدى. گرۋزيا بيلىگى ازاماتتىق قوعام، ب ا ق وكىلدەرىنە جانە وپپوزيتسيا جەتەكشىلەرىنە قارسى جازالاۋ شارالارىن قولداندى، بۇل دەموكراتيالىق پروتسەستەرگە ەلەۋلى تۇردە نۇقسان كەلتىردى جانە ازاماتتىق قوعامنىڭ قاتىسۋىن جانە تەجەۋ نەمەسە تەپە-تەڭدىك جۇيەسىن ءىس جۇزىندە جويدى، - دەلىنگەن باياندامادا.
تبيليسي مەن بريۋسسەل اراسىنداعى قارىم-قاتىناس 2024 -جىلدىڭ قازان ايىندا گرۋزيادا وتكەن پارلامەنت سايلاۋىنان كەيىن ايتارلىقتاي ناشارلادى، وندا ميللياردەر جانە بۇرىنعى پرەمەر-مينيستر بيدزينا يۆانيشۆيليدىڭ بيلىكتەگى «گرۋزين ارمانى» پارتياسى جەڭىسكە جەتتى.
سايلاۋدان كەيىن، جاڭا ۇكىمەت قۇرامى بەكىتىلىپ، بىردەن بيلىكتەگى «گرۋزين ارمانى» پارتياسى ە و- مەن كەلىسسوزدى 2028 -جىلعا دەيىن كەيىنگە قالدىراتىنىن مالىمدەدى.
وتكەن جىلى گرۋزيادا «وتباسىلىق قۇندىلىقتار مەن كامەلەتكە تولماعانداردى قورعاۋ تۋرالى» زاڭ قابىلداندى، سونداي-اق باسقا دا 18 قولدانىستاعى زاڭعا تۇزەتۋلەر ەنگىزىلدى. وتباسىلىق قۇندىلىقتار مەن كامەلەتكە تولماعانداردى قورعاۋ جەلەۋىمەن گرۋزيا بيلىگى كۆير- ادامدارعا، سونىڭ ىشىندە بالا اسىراپ الۋعا جانە تىركەلگەن قارىم-قاتىناسقا شەكتەۋلەر ەنگىزدى.
ترانسگەندەرلىك اۋىسۋدى جەڭىلدەتەتىن حيرۋرگيالىق پروتسەدۋرالار مەن باسقا دا مەديتسينالىق پروتسەدۋرالارعا تىيىم سالىندى.
بايانداما گرۋزيا بيلىگى تاراپىنان تەرىس رەاكسيا جانە ىشكى ساياساتقا ارالاسۋ تۋرالى ايىپتاۋلار تۋدىردى.
- ءبىز ە و مۇشەلىگى ماسەلەسىن ساياسي قۇرال رەتىندە پايدالانۋدىڭ كەز كەلگەن ارەكەتىن ايىپتايمىز، بۇل گرۋزيا مەن ە و اراسىنداعى قارىم- قاتىناسقا زيان كەلتىرەدى، - دەپ مالىمدەدى ەلدىڭ س ءى م.
گرۋزيانىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ماكا بوچوريشۆيلي ەسەپ جاريالانعانعا دەيىن دە ونىڭ گرۋزياعا قاتىستى وڭ كوزقاراستا بولۋى ەكىتالاي ەكەنىن ايتقان. بۇل رەتتە بوچوريشۆيلي ەۋروكوميسسيا ەلدەگى وقيعالاردى جەتكىلىكتى تۇردە كورسەتپەيدى دەپ سانايدى.
- سوڭعى كەزدە ءبىز ەۋروپالىق وداقتىڭ گرۋزياعا بەرگەن باعالارىندا وبەكتيۆتىلىكتىڭ تومەندەگەنىن بايقادىق. ولاردىڭ باعالارى كوبىنە ءبىرجاقتى. بۇل ەسەپتىڭ گرۋزياعا وڭ اسەر ەتۋى جانە گرۋزيانىڭ قول جەتكىزگەن ايتارلىقتاي جەتىستىكتەرىن كورسەتۋى ەكىتالاي، - دەپ مالىمدەدى مينيستر تىلشىلەرمەن اڭگىمەسىندە.
بۇعان دەيىن ەۋروپالىق وداقتىڭ سىرتقى ىستەر جانە قاۋىپسىزدىك ساياساتى جونىندەگى جوعارعى وكىلى كايا كاللاس سەيسەنبى كۇنى 2030 -جىلعا دەيىن ە و- عا جاڭا مەملەكەتتەردى قابىلداۋ «رەاليستىك ماقسات» ەكەنىن مالىمدەدى.
كاللاس اتاپ وتكەندەي، ە و قۇرامىنا ەنۋگە ءوتىنىش بەرگەن ەلدەردىڭ باعالاۋ ناتيجەلەرى چەرنوگوريا، البانيا، ۋكراينا جانە مولدوۆا ءۇشىن «نەگىزىنەن وڭ» بولعان. ال سەربيا، بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينا، كوسوۆو، تۇركيا مەن سولتۇستىك ماكەدونيانىڭ مۇمكىندىكتەرى ءالى دە بەلگىسىز.
ال گرۋزيانىڭ جاعدايى - كوڭىل كونشىتپەيدى.