ە و قىتايعا تاۋەلدىلىكتى ازايتادى: سيرەك مەتالداردى جەتكىزۋ بويىنشا جاڭا ستراتەگيا ازىرلەنىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق كوميسسيا ەۋروپالىق وداقتىڭ قىتايعا تاۋەلدىلىگىن ازايتۋ ماقساتىندا سيرەك جەر مەتالدارى مەن وزگە دە ستراتەگيالىق ماڭىزدى ماتەريالداردى يمپورتتاۋ بويىنشا جاڭا ستراتەگيا ازىرلەپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Bild.
بەرليندەگى كونفەرەنتسيادا ەۋروكوميسسيا ءتورايىمى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن اتاپ وتكەندەي، بۇل باستامانىڭ ماقساتى - ەۋروپالىق ونەركاسىپتىڭ قىسقا جانە ۇزاق مەرزىمدى پەرسپەكتيۆادا اسا ماڭىزدى شيكىزاتتىڭ بالاما كوزدەرىنە قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋ. جاڭا ستراتەگيا رەسەي ەنەرگەتيكالىق رەسۋرستارىنىڭ جەتكىزىلىمى توقتاعاننان كەيىن ەۋرووداقتىڭ ەنەرگەتيكالىق داعدارىستى ەڭسەرۋىنە مۇمكىندىك بەرگەن باعدارلاما ۇلگىسىمەن جاسالىپ جاتىر.
باستى باعىتتاردىڭ ءبىرى قايتا وڭدەۋ سالاسىن دامىتۋ بولماق.
- كەيبىر كومپانيالار سيرەك جەر ەلەمەنتتەرى مەن اككۋمۋلياتورلاردىڭ %95- عا دەيىنىن قايتا وڭدەي الادى، - دەدى فون دەر ليايەن.
سونىمەن قاتار، بريۋسسەل شيكىزاتتى ءوندىرۋ جانە جەتكىزۋ سالاسىندا ءبىرقاتار ەلدەرمەن، سونىڭ ىشىندە ۋكراينا، كانادا، اۆستراليا، قازاقستان، وزبەكستان، چيلي جانە گرەنلانديامەن ىنتىماقتاستىق جونىندەگى كەلىسىمدەر جاساۋدى جوسپارلاپ وتىر.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، قىتاي جەكە دەرەكتەردىڭ بەرىلۋىن باقىلاۋدى كۇشەيتىپ جاتىر.
ايتا كەتەلىك قىتاي ەۋروپالىق وداقتان كەلەتىن الكوگول ونىمدەرىنە سالىقتى وسىرگەن ەدى.