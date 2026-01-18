ە و مەن وڭتۇستىك امەريكا ەلدەرى ەڭ ءىرى ساۋدا كەلىسىمىنە قول قويدى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق وداق پەن وڭتۇستىك امەريكاداعى مەركوسۋر بلوگى ەلدەرى اۋقىمدى ساۋدا كەلىسىمىنە قول قويدى. بۇل كەلىسىم ەس تاريحىنداعى ەڭ ءىرى ساۋدا كەلىسىمى بولىپ سانالادى. مەرەكەلىك ءراسىم 2026 -جىلعى 17- قاڭتاردا پاراگۆايدىڭ استاناسى اسۋنسوندا ءوتتى، دەپ حابارلايدى DW.
كەلىسىمگە ەۋروپالىق وداق پەن مەركوسۋر ەلدەرى — برازيليا، ارگەنتينا، پاراگۆاي جانە ۋرۋگۆاي وكىلدەرى قول قويدى. بۇل قۇجات ە س- ءتىڭ 27 مەملەكەتى مەن وڭتۇستىك امەريكا ەلدەرىنىڭ نارىعىن بىرىكتىرىپ، الەمدەگى ەڭ ءىرى ەركىن ساۋدا ايماقتارىنىڭ ءبىرىن قۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ەۋروپالىق تاراپتان راسىمگە ەۋروپالىق كەڭەستىڭ ءتوراعاسى انتونيۋ كوشتا جانە ەۋروپالىق كوميسسيانىڭ ءتورايىمى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن قاتىستى.
- ءبىز باج سالىعىن ەمەس، ءادىل ساۋدانى تاڭدايمىز، وقشاۋلانۋ ەمەس، ءونىمدى ۇزاق مەرزىمدى سەرىكتەستىكتى تاڭدايمىز، - دەدى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن.
ءىس- شاراعا پاراگۆاي، ارگەنتينا، ۋرۋگۆاي، بوليۆيا، پانامانىڭ پرەزيدەنتتەرى جانە برازيليانىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى دە قاتىستى.
كەلىسىم بويىنشا كەلىسسوزدەر 2000 -جىلى باستالىپ، 25 جىلعا سوزىلدى. قۇجات تاراپتار اراسىنداعى ۇزاق ۋاقىتقا سوزىلعان كەلىسسوزدەردىڭ ناتيجەسى بولىپ، الەمدىك ساۋداداعى ماڭىزدى وزگەرىستەر كەزەڭىندە دايىندالدى.
جاڭا ساۋدا كەلىسىمى ەۋروپا مەن وڭتۇستىك امەريكا ەلدەرى اراسىنداعى ساۋدا- ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە قوسىمشا مۇمكىندىكتەر اشادى.