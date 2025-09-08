ە و: 15 ەلدىڭ پارلامەنتى ءبىر پالاتالى
استانا. قازاقپارات - ەلىمىزدە ءبىر پالاتالى پارلامەنتكە كوشۋ ساياسي مودەرنيزاتسيانىڭ جاڭا مۇمكىندىگى رەتىندە قاراستىرىلىپ وتىر. بۇل ۇدەرىس كەيبىر ت م د ەلدەرىندە جانە ەۋرووداققا مۇشە ءبىراز مەملەكەتتىڭ تاجىريبەسىندە بار.
ەۋروپالىق وداق قۇرامىنداعى 27 ەلدىڭ 15- ءىنىڭ پارلامەنتى ءبىر پالاتالى اسىرەسە، شاعىن جانە ورتا كولەمدى مەملەكەتتەردىڭ. اتاپ ايتقاندا، بالتىق ەلدەرى: ەستونيا، لاتۆيا، ليتۆا، سونداي-اق ۆەنگريا، پورتۋگاليا، شۆەتسيا سىندى مەملەكەتتەردە زاڭ شىعارۋشى ورگان جالعىز.
ماسەلەن، ەستونيانىڭ رييگيكوگۋ پارلامەنتىندە 101 دەپۋتات بار. ولار 4 جىلدىق مەرزىمگە پروپورتسيونالدى سايلاۋ جۇيەسى ارقىلى سايلانادى. بۇل جۇيە زاڭ شىعارۋدى جەڭىلدەتىپ، تيىمدىلىكتى ارتتىرادى.
Investopedia-دا جاريالانعان ساراپتاما بويىنشا ءبىر پالاتالى پارلامەنتتىڭ نەگىزگى ارتىقشىلىقتارى مىنالار:
• زاڭ شىعارۋدىڭ جىلدامدىعى مەن تيىمدىلىگى - ەكى پالاتانىڭ كەلىسىمىن كۇتۋ قاجەت ەمەس
• از شىعىندار - باسقارۋ قۇرىلىمى قاراپايىم
• اشىقتىق پەن ەسەپتىلىك - زاڭ قابىلداۋ ءبىر ورگاننىڭ ىشىندە وتەدى (دەرەككوز: investopedia.com)
اتاپ وتەرلىگى ەۋرووداققا مۇشە شۆەتسيا 1971 -جىلعا دەيىن ەكى پالاتالى بولعان، ءبىراق كەيىن ءبىر پالاتالى پارلامەنت بولىپ، قايتا قۇرىلعان. الدىڭعى جۇيە كۇردەلىلىگى مەن تيىمسىزدىگىنە بايلانىستى سىنعا ۇشىراپ، 1974 -جىلى كونستيتۋتسيالىق رەفورمانىڭ ناتيجەسىندە دەپۋتاتتار سانى 349-عا دەيىن قىسقارىپ، مونارحتىڭ بيلىگى سيمۆولدىق دەڭگەيگە جەتكىزىلگەن جانە پارلامەنت ۇستەمدىگى رەسمي تۇردە بەكىتىلگەن. شۆەتسيادا بۇگىندە ەكى پالاتانىڭ كەلىسىمىن كۇتۋ قاجەت ەمەس. زاڭ شىعارۋ پروتسەسى جىلدامىراق ءارى يكەمدىرەك بولا ءتۇستى جانە تاعى ءبىر ارتىقشىلىق بارلىق دەپۋتات تىكەلەي سايلانادى.
24.kz