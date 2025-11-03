ق ز
    13:15, 03 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ۇ ق ك قازان ايىندا قانداي قىلمىس تىركەلگەنىن جاريالادى

    استانا. KAZINFORM – ۇ ق ك قازان ايىندا تىركەلگەن قىلمىس تۋرالى مالىمەت جاريالادى.

    ا
    Фото: ҚР ҰҚК

    قازان ايىندا قىلمىستىق كودەكستىڭ كەلەسى باپتارى بويىنشا سارالاناتىن 83 قۇقىق بۇزۋشىلىقتى تىركەدى:

    - 189-باپ (سەنىپ تاپسىرىلعان بوتەن مۇلىكتى يەمدەنىپ الۋ نەمەسە تالان-تاراجعا سالۋ) - 12؛

    - 190-باپ (الاياقتىق) - 16؛ - 195-باپ (الداۋ نەمەسە سەنىمدى تەرىس پايدالانۋ جولىمەن مۇلىكتىك زالال كەلتىرۋ) - 1؛

    - 206-باپ (اقپاراتتى قۇقىققا سىيىمسىز جويۋ نەمەسە تۇرلەندىرۋ) - 1؛

    - 361-باپ (لاۋازىمدىق وكىلەتتىكتەردى تەرىس پايدالانۋ) - 2؛ - 362-باپ (بيلىكتى نەمەسە لاۋازىمدىق وكىلەتتىكتەردى اسىرا پايدالانۋ) - 3؛

    - 364-باپ (كاسىپكەرلىك قىزمەتكە زاڭسىز قاتىسۋ) - 1؛ - 366-باپ (پارا الۋ) - 26؛ - 367-باپ (پارا بەرۋ) - 11؛ - 368-باپ (پاراقورلىققا دەلدال بولۋ) - 4؛

    - 380-باپ (بيلىك وكىلىنە قاتىستى كۇش قولدانۋ) - 1؛ - 394-باپ (زاڭسىز كوشى-قوندى ۇيىمداستىرۋ) - 2؛

    - 414-باپ (كورىنەۋ زاڭسىز ۇستاپ الۋ، كۇزەتپەن قاماۋعا الۋ نەمەسە كۇزەتپەن ۇستاۋ) - 1؛

    - 433-باپ (قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىقتى جاسىرۋ) - 2.

    سوتقا كەلەسى 54 قىلمىستىق ءىس جىبەرىلدى:

    - 147-باپ (جەكە ومىرگە قولسۇعىلماۋشىلىقتى جانە ق ر- نىڭ دەربەس دەرەكتەر جانە ولاردى قورعاۋ تۋرالى زاڭناماسىن بۇزۋ) - 1؛

    - 189-باپ (سەنىپ تاپسىرىلعان بوتەن مۇلىكتى يەمدەنىپ الۋ نەمەسە تالان-تاراجعا سالۋ) - 1؛

    - 190-باپ (الاياقتىق) - 17؛

    - 366-باپ (پارا الۋ) - 19؛ - 367-باپ (پارا بەرۋ) - 11؛ - 368-باپ (پاراقورلىققا دەلدال بولۋ) - 5.

    اتالعان باعىتتاعى جۇمىس جالعاسىپ جاتىر.

    ايتا كەتەيىك، ۇ ق ك الماتىدا 5 شەتەلدىك جوسپارلاعان تەراكتىنىڭ الدىن الدى.

