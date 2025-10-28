ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:46, 28 - قازان 2025 | GMT +5

    ۇ ق ك الماتىدا 5 شەتەلدىك جوسپارلاعان تەراكتىنىڭ الدىن الدى

    استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى الماتى قالاسىندا 2025 -جىلدىڭ قىركۇيەگىندە 5 شەتەلدىك ازامات جوسپارلاعان تەررورلىق اكتىسىنىڭ الدىن الدى، دەپ حابارلايدى كوميتەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    ҰҚК
    Фото: ҰҚК

    باسپاءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، ولاردىڭ بارلىعى قاماۋعا الىنىپ، تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.

    سونىمەن قاتار، بيىل قىركۇيەك پەن قازاندا تەرروريزمدى ناسيحاتتادى دەگەن كۇدىكپەن قىلمىستىق ىستەر اياسىندا 8 قازاقستاندىق قاماۋعا الىندى.

    قىلمىستىق- پروتسەستىك كودەكستىڭ 201-بابىنىڭ 1-بولىگىنە سايكەس تەرگەپ- تەكسەرۋ بارىسى تۋرالى اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى.

    سول كەزەڭدە ۇ ق ك ماتەريالدارى بويىنشا 6 ادام تەرروريستىك جانە ەكسترەميستىك قىلمىستار جاساعانى ءۇشىن ءتۇرلى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا سوتتالعان.

    - جالپى جىل باسىنان وسىنداي قىلمىستارى ءۇشىن 89 ادام قىلمىستىق جاۋاپقا تارتىلدى، ونىڭ 6-سى شەتەلدىكتەر، - دەلىنگەن ۇ ق ك باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان اقپاراتتا.

    تەگ:
    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار