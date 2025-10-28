ۇ ق ك الماتىدا 5 شەتەلدىك جوسپارلاعان تەراكتىنىڭ الدىن الدى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى الماتى قالاسىندا 2025 -جىلدىڭ قىركۇيەگىندە 5 شەتەلدىك ازامات جوسپارلاعان تەررورلىق اكتىسىنىڭ الدىن الدى، دەپ حابارلايدى كوميتەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
باسپاءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، ولاردىڭ بارلىعى قاماۋعا الىنىپ، تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
سونىمەن قاتار، بيىل قىركۇيەك پەن قازاندا تەرروريزمدى ناسيحاتتادى دەگەن كۇدىكپەن قىلمىستىق ىستەر اياسىندا 8 قازاقستاندىق قاماۋعا الىندى.
قىلمىستىق- پروتسەستىك كودەكستىڭ 201-بابىنىڭ 1-بولىگىنە سايكەس تەرگەپ- تەكسەرۋ بارىسى تۋرالى اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى.
سول كەزەڭدە ۇ ق ك ماتەريالدارى بويىنشا 6 ادام تەرروريستىك جانە ەكسترەميستىك قىلمىستار جاساعانى ءۇشىن ءتۇرلى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا سوتتالعان.
- جالپى جىل باسىنان وسىنداي قىلمىستارى ءۇشىن 89 ادام قىلمىستىق جاۋاپقا تارتىلدى، ونىڭ 6-سى شەتەلدىكتەر، - دەلىنگەن ۇ ق ك باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان اقپاراتتا.