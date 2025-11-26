19:52, 26 - قاراشا 2025 | GMT +5
ۇ ق ش ۇ سامميتى قارساڭىندا مەملەكەتتەر باسشىلارى بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزدى
بىشكەك. KAZINFORM - بىشكەكتەگى ۇ ق ش ۇ سامميتى قارساڭىندا مەملەكەتتەر باسشىلارى «الا- ارچا» رەزيدەنسياسىندا بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقورا ءمالىم ەتتى.
- رەزيدەنسياداعى «كىرگىز ايىلى» ەتنوگرافيالىق كەشەنىندە مارتەبەلى مەيماندارعا قىرعىز حالقىنىڭ تۇرمىس-سالتى مەن مادەنيەتى تانىستىرىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇگىەن مەملەكەت باسشىسى ۇ ق ش ۇ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىسۋ ءۇشىن بىشكەك قالاسىنا باردى.