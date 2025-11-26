ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:52, 26 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ۇ ق ش ۇ سامميتى قارساڭىندا مەملەكەتتەر باسشىلارى بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزدى

    بىشكەك. KAZINFORM - بىشكەكتەگى ۇ ق ش ۇ سامميتى قارساڭىندا مەملەكەتتەر باسشىلارى «الا- ارچا» رەزيدەنسياسىندا بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقورا ءمالىم ەتتى.

    Президенты стран-участниц ОДКБ провели неформальную встречу в Бишкеке
    Фото: Акорда

    - رەزيدەنسياداعى «كىرگىز ايىلى» ەتنوگرافيالىق كەشەنىندە مارتەبەلى مەيماندارعا قىرعىز حالقىنىڭ تۇرمىس-سالتى مەن مادەنيەتى تانىستىرىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇگىەن مەملەكەت باسشىسى ۇ ق ش ۇ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىسۋ ءۇشىن بىشكەك قالاسىنا باردى.

    Photo credit: Akorda
    Photo credit: Akorda
    Photo credit: Akorda
    Қос ел мемлекеттері «Ала-Арча» резиденциясында бейресми кездесу өткізді
    Фото: Ақорда

     

    تەگ:
    قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
