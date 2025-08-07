ەڭ كۇلكىلى تىيىمدار
استانا. قازاقپارات - الەمدە ەرسى زاڭدار وتە كوپ.
سولاردىڭ ەڭ عاجاپ دەگەندەرى، وسى ماقالادا جينالعان.
ءسىزدى تاڭ قالدىرار، ءبىراق سينگاپۋردە ساعىز شايناۋعا بولمايدى.
بۇل تىيىم 1992 - جىلى ءوز كۇشىنە ەڭگەن. ال، زاڭدى بۇزعان بولساڭىز 400 دوللار ايىپپۇل تولەۋگە تۋرا كەلەدى.
مالايزيا مەن يندونەزيانىڭ تۇرعىندارى، دۋريان جەمىسىن راقاتتانا جەيدى. ءبىراق، جەرگىلىكتى زاڭ، كوپ ادام شوعىرلانعان جەردە، بۇل جەمىستى جەۋگە تىيىم سالعان. مىسالى: اۆتوبۋستىڭ ىشىندە، نەمەسە اۋەجايدا، نە بولماسا قوناق ءۇي سەكىلدى جەرلەردە.
بۇل تىيىمنىڭ سەبەبى: دۋريان جەمىسى قانشالىقتا ءتاتتى بولسا، ءيىسى سونشالىقتى جاعىمسىز. بۇل جەمىستىڭ ءيىسى - بۇزىلعان بالىق پەن سارىمساقتىڭ يىسىنە ۇقسايدى ەكەن.
ءسىز، دانياعا ساياحاتتاپ بارساڭىز، مىندەتتى تۇردە مەيرامحانادا تاماقتاناتىن شىعارسىز. ولاي بولسا، مەيرامحانانىڭ تاماعىنا تويماي قالساڭىز، اقشاسىن تولەمەۋىڭىزگە قۇقىڭىز بار ەكەنىن بىلگەنىڭىز ءجون بولار.
ال تايلاندتا، ۇيدەن ءىش-كيىمسىز شىعۋعا تىيىم سالىنعان. جانە دە جەيدەسىز كولىك ايداۋعا بولمايدى. ءبىراق، ەڭ قاتال جازا ءتۇرى، پاتشانى قورلاعان ادامعا قولدانىلادى. ساق بولماسا، ءبىر ءسوز ءۇشىن 15 جىلدى، اباقتىدا وتكىزۋگە بولادى.
كەلەسى تىيىم، دانيا پاتشالىعىندا زاڭعا ەنگىزىلگەن. بۇل تىيىمعا سۇيەنسەك، جۇرگىزۋشى كولىككە وتىرماس بۇرىن، ونىڭ استىنا كوز تاستاۋ كەرەك. ونىڭ استىندا بالالار ۇيىقتاپ جاتۋى مۇمكىن.
1986 - جىلدان باستاپ، بريتاندىق سىرتقى ىستەر ءمينيسترى، باسقا عالامشاردان كەلگەن قوناقتارعا قارسى كۇش قولدانا الادى. ارينە، ولاردىڭ ليتسەنزياسى بولماسا.
يرلانديدا Ⅺعاسىردان باستاپ، 29 - اقپان كۇنى، ايەل ادام ەر ادامعا ۇيلەنۋ تۋرالى ۇسىنىس جاساي الادى. ەگەر دە، ەر ازامات ۇسىنىستى قابىلدامايتىن بولسا، ايىپپۇل تولەۋىنە تۋرا كەلەدى.
ەڭ كوپ تىيىمدار يتاليا مەملەكتىندە تىركەلگەن. مىسالى: ۆەنەتسياندىق جاعالاۋدا قابىرشاق تەرۋگە بولمايدى. زاڭدى بۇزعان بولساڭىز، 25 ەۆرودان 250 ەۆروعا دەيىن ايىپۇل تولەيسىز. جانە دە، جاساندى بۇيىم يەلەنۋگە قاتاڭ تىيىم سالىنعان. بۇل قىلمىس ءۇشىن، سول بۇيىمنىڭ ءتۇپنۇسقاسىنان قىمبات ايىپۇل تولەيسىز. ناقتىلاي ايتا كەتسەك 10000 ەۆرو. سوندىقتان، ءتۇپنۇسقاسىن العانىڭىز ءجون بولار.
ا ق ش دجوردجيا شتاتىندا ساننان تومەن تۇسەتىن يۋبكا نەمەس شالبار كيۋگە بولمايدى. بۇل زاڭ 2010 - جىلدان بەرى كۇشىنە ەڭگەن. ال، ميننەسوت شتاتىندا كولىك دوڭگەلەگى مىندەتتى تۇردە تازا بولۋى ءتيىس. دوڭگەلەك كىر بولعان جاعدايدا، 2000 دوللار ايىپپۇل سالىنادى.
El.kz