ە-ءوتىنىش قوعام مەن بيلىك ينستيتۋتتارى اراسىنداعى سەنىم كوپىرى - بالايەۆا
استانا. KAZINFORM - استانادا «ە-Otinish» اقپاراتتىق جۇيەسىنىڭ 5 جىلدىعىنا وراي «ە-Otinish» - «حالىق ۇنىنە قۇلاق اساتىن مەملەكەت» تۇجىرىمداماسىن ىسكە اسىرۋدىڭ نەگىزگى قۇرالى» تاقىرىبىندا كونفەرەنسيا ءوتتى.
مەرەيتويلىق ءىس-شاراعا ق ر پرەزيدەنتىنىڭ قۇقىق ماسەلەلەرى جونىندەگى كومەكشىسى ەرجان جيەنبايەۆ، پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا، سونداي-اق ورتالىق مەملەكەتتىك جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
جيىندا پرەزيدەنت كومەكشىسى ەرجان جيەنبايەۆ جۇيەنىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋ مادەنيەتىن جەتىلدىرۋدەگى ماڭىزىنا توقتالدى.
- بەس جىل ىشىندە «ە-Otinish» جۇيەسى حالىقتىڭ مەملەكەتتىك ينستيتۋتتارعا دەگەن كوزقاراسىن ايقىندايتىن وبەكتيۆتى ينديكاتورعا اينالىپ، اشىقتىق پەن ەسەپتىلىككە نەگىزدەلگەن مەملەكەتتىك قىزمەتتىڭ جاڭا ادەبىن قالىپتاستىرۋعا ىقپال ەتتى. ازاماتتاردىڭ وتىنىشتەرىمەن جۇمىس ءبىرىڭعاي ءارى تۇتاس تەتىك رەتىندە جولعا قويىلدى. بۇل مەحانيزم وتىنىشتەردى جەدەل قاراۋدى عانا ەمەس، مەملەكەتتىك ورگاندار قىزمەتىنە وبەكتيۆتى باعا بەرۋدى دە قامتاماسىز ەتەدى، - دەدى ەرجان جيەنبايەۆ.
قاتىسۋشىلاردى قۇتتىقتاعان پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى «ە-Otinish» مەملەكەت باسشىسىنىڭ «حالىق ۇنىنە قۇلاق اساتىن مەملەكەت» قۇرۋ جونىندەگى ستراتەگيالىق باعىتىنىڭ ءىس جۇزىندە جۇزەگە اسقان كورىنىسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆتىڭ باستاماسىمەن جۇزەگە اسقان كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار ادىلەتتى قازاقستاندى قالىپتاستىرۋدىڭ جاڭا ستاندارتتارىن بەكىتتى. ونىڭ وزەگىندە ادام قۇقىعى، بيلىكتىڭ قوعام الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىگى جانە ازاماتتارمەن اشىق ديالوگ قاعيداتتارى تۇر. «ە-ءوتىنىش» جۇيەسىنىڭ قىزمەتى ءدال وسى قاعيداتتارمەن تولىق ۇندەسەدى. وسى ۋاقىت ىشىندە جۇيە ازاماتتاردىڭ ءوتىنىش بەرۋ جانە مەملەكەتتىك ماسەلەلەردى شەشۋگە قاتىسۋ جونىندەگى كونستيتۋتسيالىق قۇقىعىن ىسكە اسىراتىن پارمەندى تەتىككە اينالدى. جىل سايىن وسى جۇيە ارقىلى ازاماتتاردىڭ ميلليونداعان ءوتىنىشى قارالادى. ءاربىر كورسەتكىشتىڭ ارتىندا ناقتى ادام، ونىڭ ماسەلەسى، ادىلدىككە دەگەن ءۇمىتى جانە مەملەكەتكە ارتقان سەنىمى تۇر. شىن مانىندە، «ە-ءوتىنىش» قوعام مەن بيلىك ينستيتۋتتارى اراسىنداعى سەنىم كوپىرى بولىپ وتىر، - دەدى ايدا بالايەۆا.
بۇگىندە «ە-Otinish» شامامەن 50 مىڭداي مەملەكەتتىك ورگان مەن ۇيىمدى بىرىكتىرگەن تولىققاندى مەملەكەتتىك ەكوجۇيەگە اينالدى. پلاتفورمانى 3 ميلليوننان استام ازامات پايدالانادى. جۇيە ارقىلى 5 جىل ىشىندە 16 ميلليوننان استام ءوتىنىش قارالدى.
ايتا كەتەلىك «ە-وتىنىشكە» تۇسكەن ۇسىنىستار سانى 4 مىڭنان اسقانى تۋرالى جازعان ەدىك.