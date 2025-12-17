ۇ ب ت ترانسفورماتسياسى 2027-جىلى باستالادى - مينيسترلىك
استانا. KAZINFORM - عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ۆيتسە-ءمينيسترى گۇلزات كوبەنوۆا ەلىمىزدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىنا تۇسۋگە ارنالعان نەگىزگى سىناق - ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋدىڭ ترانسفورماتسياسى قالاي جۇزەگە اساتىنىن ايتىپ بەردى.
- بيىل ۇ ب ت قازىرگى فورماتتا، ەشقانداي وزگەرىسسىز وتكىزىلەدى. ءبىز ۇ ب ت فورماتىن جەتىلدىرۋ ماقساتىندا امەريكالىق ETS كومپانياسىمەن بىرلەسكەن جۇمىستى باستادىق. ترانسفورماتسيا كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىرىلادى: 2027-جىلدان باستاپ پيلوتتىق رەجيمدە ەنگىزىلىپ، ودان كەيىن 2029-جىلعا دەيىن اۋقىمدى تۇردە كەڭەيتۋ جوسپارلانىپ وتىر. قازىرگى ۋاقىتتا فورمات بۇرىنعى كۇيىندە قالادى، - دەدى گۇلزات كوبەنوۆا ءماجىلىس كۋلۋارىندا.
بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ جاھاندىق ءبىلىم نارىعىن قالاي باعىندىراتىنى جونىندە شولۋ جاريالاعان ەدىك.
سونداي-اق، تۇلەكتەرگە ۇ ب ت- مەن قاتار حالىقارالىق تەست تاپسىرۋ مۇمكىندىگى بەرىلەدى.