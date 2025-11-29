ۇ ب ت- نىڭ جاڭا فورماتى قانداي مۇمكىندىك بەرەدى - ساراپشى ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋدىڭ مازمۇنى مەن قۇرىلىمى تۇبەگەيلى جاڭارىپ، حالىقارالىق ۇلگىگە نەگىزدەلگەن جاڭا فورمات ەنگىزىلمەك. وزگەرىس حالىقارالىق وقۋ ورىندارىنا جول اشۋدى كوزدەيدى.
جاڭاشىلدىقتار جايىن ءبىلىم گرانتتارى جونىندەگى ساراپشى جاسۇلان بوستاندىق ۇلى Jibek Joly ارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا ايتتى.
ساراپشى الدىمەن قولدانىستاعى ۇبت مەحانيزمىن تالدادى.
- قولدانىستاعى جۇيە بويىنشا تۇلەك 5 پاننەن تەست تاپسىرادى: ۇشەۋى - مىندەتتى (ماتەماتيكالىق ساۋاتتىلىق، وقۋ ساۋاتتىلىعى، قازاقستان تاريحى)، قالعان ەكەۋى - تاڭداعان ماماندىعىنا قاراي بەيىندى پاندەر. ماتەماتيكالىق جانە وقۋ ساۋاتتىلىعى ءارقايسىسى 10 تاپسىرمادان تۇرادى، قازاقستان تاريحىنان 20 تاپسىرما، ال ەكى بەيىندىك پاننەن 40 تاپسىرما بەرىلەدى. جالپى بال - 140. ءار ءپان بويىنشا بولەك شەكتى دەڭگەي قويىلعان: ماتەماتيكالىق جانە وقۋ ساۋاتتىلىعى ءۇشىن كەمىندە 3 بال، قازاقستان تاريحى ءۇشىن كەمىندە 5 بال، ال ءار بەيىندىك پاننەن دە كەمىندە 5 بال جيناۋ كەرەك، - دەدى جاسۇلان بوستاندىق ۇلى.
ساراپشى تۇلەكتەرگە بەرىلەتىن مۇمكىندىكتىڭ ءبىرى - تەستتى بىرنەشە رەت تاپسىرۋ قۇقىعى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- قازىر ۇ ب ت- نى 5 رەت تاپسىرۋعا مۇمكىندىك بار. تۇلەك العان سەرتيفيكاتىمەن ءارى گرانت كونكۋرسىنا، ءارى اقىلى بولىمگە قۇجات وتكىزە الادى. ءبىراق ول ءۇشىن جالپى جيناعان بالى بازالىق شەكتەن تومەن بولماۋى ءتيىس، - دەيدى مامان.
الايدا الداعى جىلدارى بۇل مەحانيزم جاڭا باعىتتا داميدى. ساراپشى مۇنى الەمدەگى تەحنولوگيالىق وزگەرىستەرمەن بايلانىستىردى.
- جاساندى ينتەللەكت دامىپ جاتىر. سوندىقتان ۋاقىت تالابىنا ساي ۇ ب ت دا ترانسفورماتسيالانادى. عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترىنىڭ ا ق ش- قا ساپارى اياسىندا ۆاشينگتوندا ETS دەپ اتالاتىن دۇنيەجۇزىندەگى ەڭ مىقتى تەست جاسايتىن كومپانيامەن كەلىسىمشارتقا قول قويىلدى. ونىڭ اياسىندا قازاقستاندىق تۇلەكتەرگە بولاشاقتا ەكى تاڭداۋ بەرىلەدى: ءداستۇرلى ۇلتتىق تەستتى تاپسىرۋ نەمەسە شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتەر مەن قازاقستانداعى شەتەلدىك فيليالدار مويىندايتىن جاڭا حالىقارالىق تەستىنى تاڭداۋ، - دەيدى ساراپشى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاڭا فورمات بىردەن ەنبەيدى، الدا اۋقىمدى جۇمىس بار.
- ETS - الەمدەگى ەڭ كونە سىناق جۇيەسى. ارنايى جۇمىس توبى قۇرىلىپ، ETS ماماندارىنىڭ قاتىسۋىمەن ۇ ب ت- نىڭ ادىستەمەسى مەن مازمۇنى قايتا قارالادى. بۇل تەست لوگيكالىق جانە سىني ويلاۋ، فۋنكتسيونالدىق ساۋاتتىلىق، كوممۋنيكاتسيا جانە اقپاراتپەن جۇمىس ىستەۋ قابىلەتىن باعالايتىن قوسىمشا كومپونەنتتى قامتيدى. ودان وتكەن جاعدايدا قازاقستاندا اشىلعان شەتەلدىك فيليالدارعا جانە كەز كەلگەن شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتكە ءتۇسۋ مۇمكىن بولادى، - دەدى ول.
ساراپشى گرانت جۇيەسى تۋرالى دا پىكىر ءبىلدىردى.
- ەلىمىزدە 12 دەن استام ءبىلىم گرانتتارى بار. بۇل - قازىرگى ۇ ب ت- نىڭ جۇيەسىنە نەگىزدەلگەن گرانت سانى. مەنىڭ ويىمشا، الداعى ۋاقىتتا گرانت سانى ازايمايدى، تەك ونى ءبولۋ مەتوديكاسىندا وزگەرىستەر ورىن الۋى مۇمكىن، - دەدى جاسۇلان بوستاندىق ۇلى.
ايتا كەتەيىك، جاقىندا تالعارداعى ءتورتىنشى سىنىپتىڭ ەكى وقۋشىسى مالايزياداعى حالىقارالىق مەكتەپ گرانتىن جەڭىپ الدى.