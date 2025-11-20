ۇ ب ت مۇلدەم جويىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ءبىرىڭعاي ۇلتتىق فورماتى پايدا بولۋى مۇمكىن. تالاپكەرلەر ءداستۇرلى تەستتى نەمەسە شەتەلدە مويىندالاتىن جاڭا تەستتى تاپسىرۋدى وزدەرى تاڭداي الادى.
بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك مالىمدەدى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندىق تۇلەكتەرگە الەمنىڭ كەز كەلگەن جوعارى وقۋ ورنىنا تاپسىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن جاڭا تەست ازىرلەنىپ جاتىر. قازىرگى ۋاقىتتا جوبا دايىندىق كەزەڭىندە، ال تولىق ىسكە اسىرۋ 2027-جىلدان ەرتە باستالمايدى.
شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتەر قازاقستاندىق ۇ ب ت- عا سەنبەيدى
ساياسات نۇربەكتىڭ سوزىنشە، كەيبىر حالىقارالىق جوعارى وقۋ ورىندارى قازاقستاندىق ۇ ب ت ناتيجەلەرىنە سەنىمسىزدىك تانىتادى. سوندىقتان، حالىقارالىق ستاندارتقا ساي، الەمدىك ۋنيۆەرسيتەتتەر مويىندايتىن تەست قاجەت.
ءبىزدىڭ تەستولوگتار بۇل تەست جوعارى وقۋ ورنىنا ءتۇسۋ ءۇشىن امبەباپ مويىندالاتىن فورماتتا بولعانىن قالايدى. الدىن الا جوسپارىمىز بويىنشا، ءبىز بۇل جاڭا تەستتى ازىرلەۋگە كەمىندە تاعى ءبىر جىل جۇمسايمىز. بۇل، مەنىڭ ويىمشا، كەمىندە 2027-جىلدان باستاپ قانا ىسكە اسادى. وسى جاڭا تەستپەن سىزدەر شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتەرگە دە، قازاقستان اۋماعىندا اشىلعان ولاردىڭ فيليالدارىنا دا تۇسە الاسىزدار، - دەدى ساياسات نۇربەك.
جاڭا تەستتى ازىرلەۋ ءۇشىن قازاقستاندىق ماماندار Educational Testing Service (ETS) ۇيىمىنىڭ شتاب-پاتەرىندە وقۋدان وتەدى. ETS - الەمدەگى SAT ،TOEFL سەكىلدى تانىمال تەستتەردىڭ اۆتورى.
ۇ ب ت جويىلۋى مۇمكىن
ءمينيستردىڭ سوزىنشە، ءداستۇرلى ۇ ب ت قاجەتتىلىك جويىلعانعا دەيىن وتكىزىلە بەرەدى. ءبىراق بولاشاقتا تالاپكەرلەردىڭ باسىم بولىگى حالىقارالىق تەستتى تاڭداسا، ۇ ب ت- عا دەگەن قاجەتتىلىك بىرتە-بىرتە ازايۋى مۇمكىن.
جاڭا تەست نەنى باعالايدى؟
حالىقارالىق فورماتتاعى جاڭا تەست تەك مەكتەپ باعدارلاماسىن عانا ەمەس، سونىمەن قاتار:
لوگيكالىق جانە سىني ويلاۋدى،
فۋنكتسيونالدىق ساۋاتتىلىقتى،
الەۋمەتتىك بەلسەندىلىكتى،
ومىرلىك داعدىلاردى باعالايتىن بولادى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، جاڭا تەست - تەك ءبىلىمدى جاتتاپ العانىن ەمەس، تۇلعانىڭ جان-جاقتى قابىلەتىن انىقتايتىن باعالاۋ جۇيەسى.