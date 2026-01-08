ۇ ب ت- عا قاتىسۋ ءۇشىن قانداي قۇجات كەرەك
استانا. قازاقپارات - عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعى تالاپكەرلەرگە ۇ ب ت- عا قاتىسۋعا قانداي قۇجات قاجەت ەكەنىن ءتۇسىندىردى.
16 جاسقا تولعان تالاپكەرلەر
- جەكە كۋالىك (نەمەسە پاسپورت) ارقىلى تەستىلەۋگە كىرگىزىلەدى.
- جەكە كۋالىكتىڭ ەلەكتروندى نۇسقاسىن EGOV ،KASPI. KZ جانە HALYK قوسىمشالارى ارقىلى ۇسىنۋعا بولادى.
16 جاسقا تولماعان تالاپكەرلەر
- تۋۋ تۋرالى كۋالىك،
- كولەمى 3x4 فوتوسى بار مەكتەپتەن بەكىتىلگەن فورما بويىنشا انىقتاما ۇسىنۋ قاجەت.
ەسكەرەتىن جايت، تالاپكەر وزىمەن بىرگە تەك قالام الىپ كەلەدى، ال جۇمىس ءۇشىن ا4 پاراقتارى تەستىلەۋ ورنىندا بەرىلەدى.
ايتا كەتەيىك، 2027-جىلى ۇ ب ت تاپسىرمالارى حالىقارالىق ستاندارتتارعا بەيىمدەلەدى.
2026-جىلعى قاڭتار ايىندا وتەتىن ۇ ب ت- عا قاتىسۋ ءۇشىن ءوتىنىش قابىلداۋ اياقتالدى. 187 مىڭعا جۋىق ادام تەستىلەۋدەن وتۋگە نيەت ءبىلدىردى، بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 20 مىڭعا كوپ. ۇ ب ت 10-قاڭتار مەن 10-اقپان ارالىعىندا وتەدى.