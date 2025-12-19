ۇ ب ت- عا قاتىسۋ ءۇشىن ءوتىنىش قابىلداۋ باستالادى
استانا. KAZINFORM - قاڭتار ايىندا وتەتىن ۇ ب ت- عا قاتىسۋ ءۇشىن ءوتىنىش قابىلداۋ 22 -جەلتوقساندا باستالىپ، 30 -جەلتوقسانعا دەيىن جالعاسادى. بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ۇ ب ت- عا تىركەلۋ ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعىنىڭ app.testcenter.kz سايتىندا نەمەسە UTO قوسىمشاسى ارقىلى جۇرگىزىلەدى. تەستىلەۋدىڭ ءوزى 10- قاڭتار مەن 10- اقپان ارالىعىندا وتەدى.
- قاڭتارداعى ۇ ب ت- عا شارتتى تۇردە اقىلى نەگىزدە كۇندىزگى وقۋ نىسانى بويىنشا جوعارى وقۋ ورىندارىنا قابىلدانعان، جازعى ۇ ب ت ناتيجەلەرى بويىنشا شەكتى بال جيناماعاندار، شىعارماشىلىق ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنىڭ توپتارىنان اقىلى نەگىزدە باسقا دايىندىق باعىتتارىنا، پەداگوگيكالىق باعىتقا اقىلى نەگىزدە اۋىسقىسى كەلەتىندەر، وتكەن جىلعى مەكتەپ جانە كوللەدج تۇلەكتەرى، ق ر ازاماتى بولىپ تابىلمايتىن ۇلتى قازاق تۇلعالار، شەتەلدە ءبىلىم العان ق ر ازاماتتارى، سونداي-اق مەكتەپ بىتىرەتىن تۇلەكتەر جوعارى وقۋ ورىندارىنا اقىلى نەگىزدە ءتۇسۋ ءۇشىن قاتىسادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءوتىنىش بەرۋ بارىسىندا قاتىسۋشىلار تەستىلەۋ وتكىزىلەتىن ورىندى، كۇندى جانە ۋاقىتتى وزدەرى تاڭدايدى.
- 2026 -جىلى ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋدىڭ فورماتى وزگەرىسسىز ساقتالادى. ۇ ب ت قۇرىلىمى بۇرىنعى قالپىندا قالادى: تالاپكەرلەر ءۇش مىندەتتى ءپاندى جانە تاڭداۋى بويىنشا ەكى بەيىندىك ءپاندى تاپسىرادى. ۇ ب ت تاپسىرمالارىنىڭ جالپى سانى - 120. ونىڭ ىشىندە «قازاقستان تاريحى» ءپانى بويىنشا 20 تاپسىرما، «وقۋ ساۋاتتىلىعى» مەن «ماتەماتيكالىق ساۋاتتىلىق» پاندەرىنەن 10 تاپسىرمادان، سونداي-اق ەكى بەيىندىك ءپاننىڭ ءارقايسىسىنان 40 تاپسىرمادان بەرىلەدى. ۇ ب ت بويىنشا ەڭ جوعارى بال دا وزگەرمەيدى جانە 140 بال، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
ايتا كەتۋ كەرەك، بيىل ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعى تالاپكەرلەردىڭ جەكە ارحەتيپىن ەسكەرە وتىرىپ، قازاقستاننىڭ وقۋ ورىندارىنداعى لايىقتى ماماندىق پەن ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىن تاڭداۋعا كومەكتەسەتىن edunavigator.kz كاسىبي باعدار بەرۋ پلاتفورماسىن ىسكە قوستى. پلاتفورما بولاشاق ماماندىقتى سانالى تۇردە تاڭداۋعا مۇمكىندىك بەرىپ، جوعارى وقۋ ورىندارىنا ءتۇسۋ كەزىندە سەنىمدىلىكتى ارتتىرادى.
ۇ ب ت- عا دايىندىق ساپاسىن ارتتىرۋ ماقساتىندا بايقاۋ سىناقتارى ىسكە قوسىلدى. وقۋ جىلىنىڭ باسىندا ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعىنىڭ رەسمي سايتىندا تالاپكەرلەرگە ارنالعان كومەكشى ماتەريالدار جاريالاندى. اتاپ ايتقاندا، ۇسىنىلاتىن ادەبيەتتەر ءتىزىمى، «قازاقستان تاريحى» جانە «دۇنيەجۇزى تاريحى» پاندەرى بويىنشا 100 نەگىزگى تاريحي داتانىڭ ءتىزىمى، «ينفورماتيكا» ءپانى بويىنشا تەرميندەر ءتىزىمى، سونداي- اق «قازاق ادەبيەتى» مەن «ورىس ادەبيەتى» پاندەرى بويىنشا مىندەتتى ادەبي شىعارمالاردىڭ تىزبەسى ۇسىنىلدى.
سونىمەن قاتار تەستىلەۋ باعدارلاماسىندا بارلىق تالاپكەر ءۇشىن كالكۋلياتور، حيميالىق ەلەمەنتتەردىڭ پەريودتىق كەستەسى جانە تۇزداردىڭ ەرىگىشتىك كەستەسى قولجەتىمدى بولادى.
تەستىلەۋ ۋاقىتى - 4 ساعات (240 مينۋت). بۇل رەتتە ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىكتەرى بار بالالار ءۇشىن ۇسىنىلاتىن قوسىمشا 40 مينۋت ۋاقىت ساقتالاتىنىن ايتا كەتۋ كەرەك.
