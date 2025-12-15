ۇ ب ت - 2026. نەنى ءبىلۋ ماڭىزدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعى كەلەسى جىلى ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋدى تاپسىراتىن تالاپكەرلەرگە ماڭىزدى اقپاراتتى جاريالادى.
ۇ ب ت- نى جىلىنا 5 رەت تاپسىرۋعا بولادى:
قاڭتار، ناۋرىز، تامىز ايلارىندا - اقىلى وقۋعا ءتۇسۋ ءۇشىن (3 رەت)؛
نەگىزگى (مامىردان باستاپ شىلدەگە دەيىن) - گرانت كونكۋرسىنا قاتىسۋ ءۇشىن نەمەسە اقىلى وقۋعا ءتۇسۋ ءۇشىن 2 مۇمكىندىك.
كىمدەر قاتىسا الادى؟
مەكتەپ تۇلەكتەرى - قاڭتار، ناۋرىز، تامىز جانە نەگىزگى؛
شارتتى تۇردە وقىپ جاتقاندار - قاڭتار، ناۋرىز، تامىز جانە نەگىزگى؛
كوللەدج تۇلەكتەرى - قاڭتار، ناۋرىز، تامىز جانە نەگىزگى؛
وتكەن جىلعى مەكتەپ تۇلەكتەرى - قاڭتار، ناۋرىز، تامىز جانە نەگىزگى؛
شەتەلدە ءبىلىم العان قازاقستان ازاماتتارى - قاڭتار، ناۋرىز، تامىز جانە نەگىزگى؛
ۇلتى قازاق شەتەل ازاماتتارى (قانداستار) - قاڭتار، ناۋرىز، تامىز جانە نەگىزگى؛
اقىلى نەگىزدە باسقا ماماندىققا اۋىسۋعا نيەتتى شىعارماشىلىق ماماندىقتاردىڭ ستۋدەنتتەرى - قاڭتار، تامىز؛
اقىلى نەگىزدە «پەداگوگيكالىق عىلىمدار» ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا اۋىسۋعا نيەتتى ستۋدەنتتەر - قاڭتار، تامىز ۇ ب ت- سىن تاپسىرا الادى.
ايتا كەتەلىك شەتەلدىك فيليالدار، ۇ ب ت رەفورماسى - قازاقستان جاھاندىق ءبىلىم نارىعىن قالاي باعىندىرماقتىعى تۋرالى جازعان ەدىك.