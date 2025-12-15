ق ز
    22:11, 15 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ۇ ب ت - 2026. نەنى ءبىلۋ ماڭىزدى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعى كەلەسى جىلى ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋدى تاپسىراتىن تالاپكەرلەرگە ماڭىزدى اقپاراتتى جاريالادى.

    25 мың адам тамыз айындағы ҰБТ-ны тапсырды
    Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

    ۇ ب ت- نى جىلىنا 5 رەت تاپسىرۋعا بولادى:

    قاڭتار، ناۋرىز، تامىز ايلارىندا - اقىلى وقۋعا ءتۇسۋ ءۇشىن (3 رەت)؛

    نەگىزگى (مامىردان باستاپ شىلدەگە دەيىن) - گرانت كونكۋرسىنا قاتىسۋ ءۇشىن نەمەسە اقىلى وقۋعا ءتۇسۋ ءۇشىن 2 مۇمكىندىك.

    كىمدەر قاتىسا الادى؟

    مەكتەپ تۇلەكتەرى - قاڭتار، ناۋرىز، تامىز جانە نەگىزگى؛

    شارتتى تۇردە وقىپ جاتقاندار - قاڭتار، ناۋرىز، تامىز جانە نەگىزگى؛

    كوللەدج تۇلەكتەرى - قاڭتار، ناۋرىز، تامىز جانە نەگىزگى؛

    وتكەن جىلعى مەكتەپ تۇلەكتەرى - قاڭتار، ناۋرىز، تامىز جانە نەگىزگى؛

    شەتەلدە ءبىلىم العان قازاقستان ازاماتتارى - قاڭتار، ناۋرىز، تامىز جانە نەگىزگى؛

    ۇلتى قازاق شەتەل ازاماتتارى (قانداستار) - قاڭتار، ناۋرىز، تامىز جانە نەگىزگى؛

    اقىلى نەگىزدە باسقا ماماندىققا اۋىسۋعا نيەتتى شىعارماشىلىق ماماندىقتاردىڭ ستۋدەنتتەرى - قاڭتار، تامىز؛

    اقىلى نەگىزدە «پەداگوگيكالىق عىلىمدار» ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا اۋىسۋعا نيەتتى ستۋدەنتتەر - قاڭتار، تامىز ۇ ب ت- سىن تاپسىرا الادى.

    ايتا كەتەلىك شەتەلدىك فيليالدار، ۇ ب ت رەفورماسى - قازاقستان جاھاندىق ءبىلىم نارىعىن قالاي باعىندىرماقتىعى تۋرالى جازعان ەدىك.

    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
