زىمىران جاۋعان ءتۇن: يران مەن يزرايل اراسىنداعى شيەلەنىس قايتا ۋشىقتى
استانا. KAZINFORM - يران يزرايل اۋماعىنا قاراي زىمىراندار ۇشىرعانىن مالىمدەدى. بۇل ءساۋىر ايىنداعى بىتىمنەن كەيىنگى تەگەراننىڭ يزرايلگە جاساعان العاشقى تىكەلەي زىمىران شابۋىلى بولىپ وتىر.
يراننىڭ يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل ءبىر رەتتىك اكسيا ەمەس ەكەن. كورپۋس يزرايلگە قارسى زىمىراندار مەن درونداردىڭ بىرنەشە كۇن بويى جالعاساتىن جاڭا تولقىندارى جىبەرىلەتىنىن دە مالىمدەدى. يران تاراپى مۇنداي قادام يزرايلدىڭ بەيرۋت ماڭىنداعى نىساندارعا جاساعان اۋە سوققىسىنان كەيىن بارعانىن ايتۋدا.
ال يزرايل قورعانىس ارمياسى ەل اۋماعىنا باعىتتالعان زىمىراندىق شابۋىلدىڭ بولعانىن راستادى. اسكەريلەردىڭ مالىمەتىنشە، يران تاراپى ۇشىرعان 10-11 زىمىراننىڭ بارلىعىن اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس جۇيەلەرى قاعىپ تۇسىرگەن. كەيبىرى ەلدى مەكەندەردەن تىس جەرگە تۇسكەن. زارداپ شەككەندەر تۋرالى اقپارات تىركەلمەگەن.
جالپى، الەمدىك ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، بۇل وقيعا ساۋىردەگى ءبىتىمنىڭ بۇزىلۋىنا جانە تاياۋ شىعىستاعى جاڭا اسكەري قاتىعىسقا الىپ كەلۋى مۇمكىن.