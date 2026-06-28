ۇزىندىعى 2 كيلومەتر كورپە تىگىپ، الەمدىك رەكوردقا ەنگەن ۇلىتاۋلىق قۇراقشىلار كوكمايسادا
جەزقازعان. KAZINFORM - ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ جاڭاارقا اۋدانىندا ءوتىپ جاتقان «كوكمايسا» ەتنوفەستيۆالىندە ءوڭىردىڭ ىسمەر تىگىنشىلەرى مەن قۇراقشىلىق ونەرىنىڭ شەبەرلەرى ازىرلەگەن ۇلتتىق ناقىشتاعى قۇراق كورپەلەر، جاستىقتار جانە وزگە دە قولونەر تۋىندىلارى كوپشىلىك نازارىنا ۇسىنىلدى. كورمە قازاقتىڭ ءداستۇرلى قولونەرىنىڭ باي مۇراسىن تانىستىرىپ، فەستيۆال قوناقتارىنىڭ ەرەكشە قىزىعۋشىلىعىن تۋدىردى.
ايتا كەتۋ كەرەك، ۇلىتاۋ وبلىسىنان 56 تىگىن شەبەرى ەلىمىزدىڭ ۇزدىك قۇراقشىلارىمەن بىرگە شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ ورتالىعى وسكەمەن قالاسىندا وتكەن «الامان قۇراق» جوباسىنىڭ IV ماۋسىمىنا قاتىسىپ، اۋقىمدى قۇراق كورپە تىگۋ جۇمىسىنا ءوز ۇلەستەرىن قوستى.
ناتيجەسىندە جوباعا قاتىسۋشىلار ۇزىندىعى 2 شاقىرىمدى قۇرايتىن قۇراق كورپە دايىنداپ، 2026 -جىلى الەمدىك رەكورد ورناتتى. بۇل - قازاقتىڭ ءداستۇرلى قولونەرىن حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىتقان تاريحي جەتىستىك.
اتالعان بىرەگەي تۋىندىنى ازىرلەۋگە الەمنىڭ 8 مەملەكەتىنەن جانە قازاقستاننىڭ 17 وڭىرىنەن كەلگەن 800 گە جۋىق قولونەرشى جۇمىلدىرىلدى. ۇلىتاۋلىق شەبەرلەر ءوز جۇمىستارىندا وڭىرگە ءتان تاريحي ويۋ-ورنەكتەردى، قازاقتىڭ ءداستۇرلى «شىعىس بىتپەسى» ءادىسىن جانە قۇراق تىگۋدىڭ ءتۇرلى تاسىلدەرىن شەبەر ۇيلەستىرىپ، ۇلتتىق ونەردىڭ ومىرشەڭدىگىن ايشىقتاي ءتۇستى.
بۇگىندە الەمدىك رەكورد يەگەرلەرى اتانعان ۇلىتاۋلىق قۇراقشىلاردىڭ ەڭبەكتەرى «كوكمايسا» ەتنوفەستيۆالىنىڭ ءسانىن كەلتىرىپ، ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى دارىپتەيتىن تاعىلىمدى كورمەنىڭ ماڭىزدى بولىگىنە اينالدى.