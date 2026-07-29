زينەدين زيدان فرانسيا ۇلتتىق فۋتبول قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى بولىپ تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - فرانسيا فۋتبولىنىڭ اڭىزى، 1998-جىلعى الەم چەمپيونى زينەدين زيدان رەسمي تۇردە فرانسيا ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى بولىپ تانىستىرىلدى.
ول بۇل قىزمەتتە 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنان كەيىن وتستاۆكاعا كەتكەن ديدە دەشامنىڭ ورنىن باستى. دەشام ۇلتتىق قۇرامانى 14 جىل بويى جاتتىقتىرىپ، كوماندامەن 187 ماتچ وتكىزدى. بۇل تۋرالى BILD باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
- مەن فرانسۋز فۋتبولىن بالا كەزىمنەن جاقسى بىلەمىن. مەنىڭ جالعىز ماقساتىم - وسى قۇرامامەن جۇمىس ىستەپ، ونىڭ جاڭا جەتىستىكتەرگە جەتۋىنە ۇلەس قوسۋ. بۇل - باپكەرلىك مانسابىمداعى ەڭ باقىتتى كۇن. سىرت كوزگە سابىرلى كورىنۋىم مۇمكىن، ءبىراق ىشىمدە تولقىنىس پەن قۋانىش كەرنەپ تۇر،- دەدى زيدان.
جاڭا باس باپكەر ءوز قىزمەتىنە 1-قىركۇيەكتەن باستاپ رەسمي تۇردە كىرىسەدى. ونىمەن جاسالعان كەلىسىمشارت 2030-جىلعا دەيىن ەسەپتەلگەن جانە كوماندانى الەم چەمپيوناتى مەن ەۋروپا چەمپيوناتىنا دايىنداۋدى قامتيدى.
مالىمەتكە سايكەس، فرانسيا فۋتبول فەدەراتسياسى زيدانمەن العاشقى كەلىسسوزدەردى 2025-جىلدىڭ اقپانىندا باستاعان. ال وتكەن جىلدىڭ قاراشاسىندا تاراپتار اۋىزشا كەلىسىمگە كەلگەن. الەمنىڭ جەتەكشى كلۋبتارىنان، ونىڭ ىشىندە «رەالدان» ۇسىنىستار تۇسكەنىنە قاراماستان، زيدان ءۇشىن فرانسيا قۇراماسىن جاتتىقتىرۋ ءاردايىم باستى ماقسات بولىپ كەلگەن.
ەسكە سالايىق، 2026-جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ ءۇشىنشى ورىن ءۇشىن وتكەن ماتچىندا انگليا قۇراماسى فرانسيانى جەڭگەن بولاتىن.