KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دزيۋدودان 2028-جىلعى الەم چەمپيوناتى قايدا وتەدى

    استانا. KAZINFORM - دزيۋدودان 2028-جىلعى الەم چەمپيوناتى لوزاننادا (شۆەيتساريا) وتەدى.

    Дзюдодан 2028 жылғы әлем чемпионатының өтетін орны белгілі болды
    Фото: IJF

    الەم چەمپيوناتىن وتكىزۋ تۋرالى رەسمي كەلىسىمگە لوزانناداعى Grand Slam تۋرنيرى كەزىندە قول قويىلدى.

    لوزاننا الەم چەمپيوناتىن 55 جىلدان كەيىن قايتا قابىلداماق. بۇعان دەيىن شۆەيتساريا قالاسىندا الەم چەمپيوناتى 1973-جىلى وتكەن. ول كەزدە جۇلدەلەر تەك ەرلەر اراسىندا ساراپقا سالىنعان.

    2028-جىلعى تۋرنير لوس-اندجەلەس وليمپياداسىنىڭ الدىندا وتەدى. الەم چەمپيوناتى وليمپيادا ويىندارىنا ىرىكتەۋ كەزەڭدەرىنىڭ ءبىرى بولماق.

    ايتا كەتەيىك، 2027-جىلعى الەم چەمپيوناتى قازاقستاندا وتەدى. ءدۇبىرلى دودا استانادا ۇيىمداستىرىلىپ، 2028-جىلعى وليمپيادا ويىندارىنا جولداما بەرەتىن ىرىكتەۋ جارىستارىنىڭ ءبىرى بولادى.

    ەسكە سالايىق، مۇنىڭ الدىندا سامبوشى بولات ساپار كوشپەندىلەر ويىندارىندا التىن جۇلدە جەڭىپ العانىن حابارلاعان ەدىك.

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور