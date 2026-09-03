دزيۋدودان 2028-جىلعى الەم چەمپيوناتى قايدا وتەدى
استانا. KAZINFORM - دزيۋدودان 2028-جىلعى الەم چەمپيوناتى لوزاننادا (شۆەيتساريا) وتەدى.
الەم چەمپيوناتىن وتكىزۋ تۋرالى رەسمي كەلىسىمگە لوزانناداعى Grand Slam تۋرنيرى كەزىندە قول قويىلدى.
لوزاننا الەم چەمپيوناتىن 55 جىلدان كەيىن قايتا قابىلداماق. بۇعان دەيىن شۆەيتساريا قالاسىندا الەم چەمپيوناتى 1973-جىلى وتكەن. ول كەزدە جۇلدەلەر تەك ەرلەر اراسىندا ساراپقا سالىنعان.
2028-جىلعى تۋرنير لوس-اندجەلەس وليمپياداسىنىڭ الدىندا وتەدى. الەم چەمپيوناتى وليمپيادا ويىندارىنا ىرىكتەۋ كەزەڭدەرىنىڭ ءبىرى بولماق.
ايتا كەتەيىك، 2027-جىلعى الەم چەمپيوناتى قازاقستاندا وتەدى. ءدۇبىرلى دودا استانادا ۇيىمداستىرىلىپ، 2028-جىلعى وليمپيادا ويىندارىنا جولداما بەرەتىن ىرىكتەۋ جارىستارىنىڭ ءبىرى بولادى.
ەسكە سالايىق، مۇنىڭ الدىندا سامبوشى بولات ساپار كوشپەندىلەر ويىندارىندا التىن جۇلدە جەڭىپ العانىن حابارلاعان ەدىك.