زەينەتكە شىققان سوڭ مەكتەپكە بارادى: جاپون قارتتارىنىڭ ەرەكشە ءومىر ءسۇرۋ سىرى
استانا. قازاقپارات – جاپونيادا ەگدە جاستاعى ادامداردىڭ ءبىر بولىگى زەينەتكە شىققاننان كەيىن دە قوعامنان شەت قالماي، بالالارعا ءبىلىم بەرىپ، ەرىكتىلىكپەن اينالىسادى.
جاپونياداعى كوپبالالى انا اقمارال توققارينا مۇنداي ۆولونتەرلەردىڭ ءوز بالالارىنا جاپون ءتىلىن تەگىن ۇيرەتىپ جۇرگەنىن ايتىپ جەلىگە جاريالادى.
ءۇي تاپسىرماسىنا كومەكتەسەدى
جاپونيادا ەگدە جاستاعى ادامداردىڭ قوعام ومىرىنە بەلسەندى ارالاسۋىنا ەرەكشە ءمان بەرىلەدى. سونىڭ ءبىر مىسالى - قارتتاردىڭ بالالارعا ءبىلىم بەرىپ، مەكتەپتەر مەن قاۋىمداستىقتارعا ەرىكتى رەتىندە كومەكتەسۋى.
ولار كىتاپ وقىپ بەرەدى، ءۇي تاپسىرماسىن ورىنداۋعا كومەكتەسەدى، ءتۇرلى ۇيىرمەلەرگە قاتىسادى، ۇلتتىق مادەنيەت پەن وزدەرى مەڭگەرگەن داعدىلاردى كەيىنگى ۇرپاققا ۇيرەتەدى. ماسەلەن، جاپونيادا 60 جاستان اسقان ەرىكتىلەردىڭ باستاۋىش مەكتەپتەرگە بارىپ، بالالارعا سۋرەتتى كىتاپتار وقيتىن REPRINTS باعدارلاماسى 2004-جىلدان بەرى جۇمىس ىستەپ كەلەدى. زەرتتەۋلەر مۇنداي باستامالاردىڭ بالالار مەن ەگدە جاستاعى ادامدار اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتۋعا ىقپال ەتەتىنىن كورسەتكەن.
قازاق بالالارىنا ءتىل ۇيرەتكەن
بۇل تاجىريبەنى جاپونيادا تۇراتىن كوپبالالى انا اقمارال توققارينانىڭ اڭگىمەسى دە تولىقتىرا تۇسەدى.
جاپونيادا ۇلكەن كىسىلەر قارتتىق دەمەنتسياعا ۇشىراماس ءۇشىن ۆولونتەر بولادى. ولار جاس ۇرپاققا ءبىلىم بەرەدى. كىشكەنتاي بالالارعا تەگىن ساباق ۇيرەتىپ، وزدەرى دە ميىن جاتتىقتىرادى. سول ۆولونتەرلەردىڭ ءبىرى - وتباسىلىق جۇپ. ولار ءبىزدىڭ بالالارىمىزعا دا جاپون ءتىلىن ۇيرەتىپ ءجۇر. ءۇي تاپسىرمالارىن ورىنداۋعا دا كومەكتەسەدى، - دەيدى اقمارال توققارينا.
ونىڭ ايتۋىنشا، بالالارمەن ارالاسۋ ەگدە جاستاعى ەرلى-زايىپتىلاردىڭ وزدەرىنە دە قۋانىش سىيلايدى.
ىڭكار مەن نازەركە ۇيگە ساباق وقۋعا كەلگەندە سەرگىپ قالامىن، - دەيدى ۆيدەودا جاپوندىق قارتتاردىڭ ءبىرى.
ياعني بۇل جەردە ءبىلىم بەرۋ ەكى جاقتى جۇرەدى. بالالار ۇلكەندەردەن ءبىلىم مەن تاجىريبە السا، ەگدە جاستاعى ادامدار قوعاممەن بايلانىسىن ۇزبەي، ءوز ءبىلىمىن وزگەلەرمەن بولىسۋگە مۇمكىندىك الادى.
مەملەكەتتىك جوباعا اينالعان
جاپونيادا مۇنداي ۇرپاقارالىق جوبالاردىڭ بىرنەشە ءتۇرى بار. مىسالى، كەي باعدارلامالاردا قارتتار مەكتەپ وقۋشىلارىنا كىتاپ وقىپ بەرەدى. كەيبىر ەرىكتىلەر بالالارعا ءداستۇرلى ونەردى، قولونەردى نەمەسە باسقا دا وزدەرى مەڭگەرگەن داعدىلاردى ۇيرەتەدى.
عالىمدار دا ۇرپاقارالىق بايلانىستىڭ ماڭىزىن اتاپ وتەدى. زەرتتەۋلەر بالالاردىڭ ەگدە ادامدارمەن جيى ارالاسۋى ولاردىڭ ۇلكەندەرگە دەگەن كوزقاراسىن جاقسارتۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتەدى. ال ۇلكەندەر ءۇشىن ەرىكتىلىك قوعامعا قاجەت ەكەنىن سەزىنۋگە، كۇندەلىكتى بەلسەندىلىگىن ساقتاۋعا جانە ادامدارمەن قارىم-قاتىناستى جالعاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سوندىقتان جاپونياداعى بۇل تاجىريبەنى «قارتتار بالالارعا ساباق بەرەدى» دەگەننەن گورى، «ءار ۇرپاق ءبىر-بىرىنە قاجەت» دەگەن قاعيدامەن تۇسىندىرۋگە بولادى.
ءبىرى - ءومىر بويى جيناعان تاجىريبەسىن بولىسەدى. ەكىنشىسى - جاڭا ءبىلىم الادى. ال ولاردىڭ اراسىنداعى بايلانىس جالعىزدىقتى ازايتىپ، قوعامداعى ۇرپاقتار ساباقتاستىعىن كۇشەيتەدى.
el.kz