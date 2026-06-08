زەينەتاقىعا قاتىستى ماڭىزدى وزگەرىس ەنگىزىلدى: ايماعامبەتوۆ ءمان-جايدى ايتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا زەينەتاقى تولەمى مەن مۇراگەرلەردىڭ قۇقىعىنا قاتىستى ەرەجەلەردىڭ ءبىرى وزگەردى.
دەپۋتات اسحات ايماعامبەتوۆتىڭ ايتۋىنشا، جاڭا نورما رەسمي تۇردە كۇشىنە ەنەدى.
دەپۋتاتتىڭ سوزىنشە، بۇرىن زەينەتاقى اننۋيتەتىن الىپ جۇرگەن ادام قايتىس بولسا، ونىڭ جيناعان اقشاسى ارتىندا قالعان وتباسىنا تولىق بەرىلمەيتىن.
«مۇراگەرلەرى ول اقشانى تەك اي سايىن، تيىن-تەبەندەپ، جىلدارعا سوزىپ الا الاتىن. قالعان بۇكىل اقشاسىن بىردەن الۋ زاڭ جۇزىندە مۇمكىن ەمەس ەدى. ەندى بۇل ەرەجەنى وزگەرتتىك»، - دەدى ول.
اسحات ايماعامبەتوۆ وتباسىلارعا تاڭداۋ بەرىلەتىنىن مالىمدەدى.
«زەينەتاقى اننۋيتەتى بويىنشا شوتتا اقشا قالسا، مۇراگەرلەر ونى بۇرىنعىداي اي سايىن ءبولىپ الۋدى جالعاستىرا بەرەدى نەمەسە قالعان بارلىق سومانى ءبىر-اق كۇندە، بىردەن تولىق الىپ كەتە الادى. بۇرىنعىداي ءبىر عانا قاتال شەكتەۋ جوق، تاڭداۋ وتباسىنىڭ ءوز قولىندا»، - دەدى ول.