زەينەتاقى جۇيەسىن دەپوزيت رەتىندە قاراستىرۋعا بولمايدى - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ زەينەتاقى جيناعىنىڭ ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتى شەگىنىڭ كوتەرىلۋىنە قاتىستى پىكىر ايتتى.
- زەينەتاقى جيناعى ءبىرىنشى كەزەكتى جاستارعا، جۇمىس ىستەۋگە قاۋقىرلى ادامدارعا زەينەتكە شىققانعا دەيىن قاراجات جيناۋعا ارنالعان. سەبەبى زەينەتكە شىققان كەزدە، ادامداردا باسقا تابىس كوزى بولماۋى مۇمكىن. سوندىقتان زەينەتاقى جيناعى وسى ماسەلەنى ەسكەرە وتىرىپ جاساقتالىپ وتىر. زەينەتاقى جۇيەسىن دەپوزيت رەتىندە قاراستىرۋعا بولمايدى. زەينەتاقى شوتى - ول كەز كەلگەن ادامدى زەينەتاقى تولەمدەرىمەن قامتاماسىز ەتۋ تەتىگى، بولاشاق زەينەتاقىسىن قورعاۋعا باعىتتالعان. اتاپ ايتقاندا، بۇل جۇيە نە ءۇشىن قۇرىلعانىن ۇمىتپاۋ كەرەك، - دەدى ت. سۇلەيمەنوۆ پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
وسى ورايدا ول ەلىمىزدە بىرنەشە جىلدان بەرى زەينەتاقى جيناقتارىن مەرزىمىنەن بۇرىن پايدالانۋ مۇمكىندىگى بەرىلگەنىن ەسكە سالدى.
- 2021-جىلى وسى يدەيا ۇسىنىلعان كەزدە، بۇل ماسەلە ەكى فاكتورعا بايلانىستى جۇزەگە استى. بىرىنشىدەن، حالىق كوروناۆيرۋس ىندەتىنەن كەيىنگى قيىن جاعدايدان شىعۋى ءۇشىن ءتيىستى ىنتالاندىرۋ تەتىگى كەرەك بولدى. بۇل رەتتە تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋ، ەكونوميكالىق بەلسەندىكتى قالپىنا كەلتىرۋ باعىتتارى نازارعا الىندى، - دەدى ۇلتتىق بانك باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، جاقىندا ب ج ز ق ەسەپتەۋدىڭ جاڭارتىلعان ادىستەمەسىن ەسكەرە وتىرىپ، زەينەتاقى جيناقتارىنىڭ 2026-جىلعى ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتى شەگىن جاريالادى.