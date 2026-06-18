زەينەتاقى جۇيەسىن رەفورمالاۋدىڭ قانداي مودەلى قابىلدانادى - مينيستر جاۋابى
استانا. KAZINFORM - ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى باسقا ۆەدومستۆولارمەن بىرلەسىپ، زەينەتاقى جۇيەسىن رەفورمالاۋدىڭ ەكى مودەلىن قاراستىرىپ جاتىر. بۇل ماسەلەگە قاتىستى ورتاق ۇستانىم ۇكىمەتكە شىلدە ايىنىڭ باسىندا ۇسىنىلماق.
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆتىڭ ايتۋىنشا، جۇمىس توبى ماۋسىم ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن ۇلتتىق بانكپەن جانە قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىمەن بىرلەسىپ، ۇكىمەتكە ەكى مودەلدىڭ قايسىسىن ۇسىناتىنىن انىقتاۋى ءتيىس.
ۇسىنىلىپ وتىرعان نۇسقالاردىڭ ءبىرى - «4+1» مودەلى. بۇل مودەل بويىنشا جۇمىس بەرۋشىنىڭ قوسىمشا مىندەتتى زەينەتاقى جارنالارىنىڭ 4 پايىزى قىزمەتكەردىڭ جەكە جيناقتاۋشى زەينەتاقى شوتىنا، ال 1 پايىزى ورتاق ساقتاندىرۋ قورىنا اۋدارىلادى.
ال مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورى بالاما نۇسقا ۇسىنىپ وتىر. بۇل جاعدايدا بارلىق قوسىمشا جارنا ورتاق قورعا جيناقتالىپ، كەيىننەن تولەم الۋعا قۇقىعى بار ازاماتتار اراسىندا بولىنەدى.
- بۇل تالقىلاۋلار ءالى دە جالعاسىپ، جۇمىس توبى جۇمىس ىستەپ جاتىر. وسى ايدىڭ سوڭىنا دەيىن قاي جوبانى تاڭدايتىنىمىزدى ناقتىلاۋىمىز قاجەت. ال شىلدە ايىنىڭ باسىندا ۇلتتىق بانكپەن، قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىمەن بىرلەسكەن ورتاق ۇستانىمدى ۇكىمەتكە ەنگىزەمىز، - دەدى مينيستر سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن.
ول قازىرگى ۋاقىتتا جۇمىس بەرۋشىلەر مىندەتتى زەينەتاقى جارنالارىن 3,5 پايىز مولشەرلەمەمەن اۋدارىپ جاتقانىن ەسكە سالدى. بولاشاقتا بۇل كورسەتكىش كەزەڭ- كەزەڭىمەن 5 پايىزعا دەيىن ۇلعايتىلۋى ءتيىس.
وسى رەتتە مينيستر بۇل ماسەلەگە قاتىستى ءوزىنىڭ جەكە پىكىرىن دە ءبىلدىردى.
- ءارتۇرلى كوزقاراس بار. جەكە ءوزىم «4+1» مودەلىن قولدايمىن. سەبەبى بۇل جوبا دۇرىس ءارى ءتيىمدى كورىنەدى. سونىمەن قاتار ساقتاندىرۋ زەينەتاقىسىن دا قولدايمىن. سوندىقتان اي سوڭىنا دەيىن تالقىلاۋ جالعاسادى. كەلەسى ايدىڭ باسىندا قاي نۇسقانى تاڭداعانىمدى جانە ونىڭ ارتىقشىلىقتارىن تۇسىندىرە الامىن، - دەدى ول.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، 2026-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن رەفورمانىڭ ناقتى مودەلىن تاڭداپ قانا قويماي، قاجەتتى زاڭنامالىق تۇزەتۋلەردى دە ازىرلەۋ جوسپارلانىپ وتىر. الايدا، وزگەرىستەردى ەنگىزۋ مەرزىمى ازىرگە ناقتىلانباعان.
- بۇل ماسەلە ءالى تالقىلانادى. زەينەتاقى رەفورماسى كەلەسى جىلدان باستاپ ەنگىزىلە مە، الدە ەكى جىلدان كەيىن جۇزەگە اسا ما - بۇل سۇراق ازىرگە اشىق كۇيىندە قالىپ وتىر. بۇل جونىندە ناقتى شەشىم قابىلدانعان جوق، - دەپ اتاپ ءوتتى اسقاربەك ەرتايەۆ.
بۇعان دەيىن زەينەتاقى جۇيەسىن رەفورمالاۋدىڭ تۇجىرىمدامالىق تاسىلدەرى ازىرلەنەتىنىن جازعان ەدىك.