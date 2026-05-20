زەينەتاقى جيناقتارىنىڭ جەتكىلىكتىلىك شەگى قالاي وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتىلىك شەگىن (ت ج ش) ەسەپتەۋدىڭ جاڭا ادىستەمەسى ەنگىزىلۋى مۇمكىن. بۇل وزگەرىس بولاشاقتا ازاماتتاردىڭ جيناقتاۋشى زەينەتاقىسىن ۇلعايتىپ، تۇراقتى تولەم دەڭگەيىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.
بۇل تۋرالى «ب ج ز ق» ا ق باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمدەدى.
قوردىڭ تۇسىندىرۋىنشە، قازىرگى ت ج ش ادىستەمەسىنىڭ بىرنەشە ءالسىز تۇسى بار. اتاپ ايتقاندا، ول ۇزاقمەرزىمدى ماكروەكونوميكالىق بولجامدارعا تاۋەلدى جانە بولاشاقتا مىندەتتى زەينەتاقى جارنالارىنىڭ تۇراقتى اۋدارىلاتىنىنا كەپىلدىك بەرمەيدى. سونىڭ سالدارىنان بۇگىنگى جەتكىلىكتىلىك شەگى بولاشاق زەينەتاقىنىڭ جەتكىلىكتى بولۋىن تولىق قامتاماسىز ەتە المايدى.
قولدانىستاعى جۇيە بويىنشا ازامات ت ج ش- دان اساتىن قاراجاتىن پايدالانعاننان كەيىن دە زەينەتاقى جارنالارىن تۇراقتى تولەيدى دەپ ەسەپتەلەدى. الايدا ءىس جۇزىندە جارنالاردىڭ ۋاقىتىلى اۋدارىلماۋى نەمەسە مۇلدە توقتاۋى مۇمكىن.
جاڭا ادىستەمە وسى تاۋەكەلدەردى ازايتۋعا باعىتتالعان. ۇسىنىلعان تاسىلگە سايكەس، ت ج ش- دان جوعارى سومانى العاننان كەيىن ازاماتتىڭ بولاشاق جيناقتاۋشى زەينەتاقى مولشەرى مەدياندى جالاقىنىڭ كەمىندە %40 دەڭگەيىنە جۋىقتايدى. قازىر مەدياندى جالاقى كولەمى 339912 تەڭگە.
سونىمەن قاتار جاڭا جۇيەدە ت ج ش مولشەرى كوپتەگەن ماكروەكونوميكالىق كورسەتكىشتەردىڭ جىل سايىنعى وزگەرىسىنە تاۋەلدى بولمايدى. ول حالىقتىڭ دەموگرافيالىق دەرەكتەرى مەن ۇزاقمەرزىمدى فاكتورلار نەگىزىندە ەسەپتەلمەك.
ب ج ز ق مالىمەتىنشە، ت ج ش كولەمى بۇرىنعىداي ازاماتتىڭ جاسىنا بايلانىستى انىقتالادى: زەينەتكەرلىك جاسقا جاقىنداعان سايىن جەتكىلىكتىلىك شەگى دە جوعارى بولادى.
قور وكىلدەرى بۇل وزگەرىستەر حالىقارالىق ستاندارتتارعا جاقىنداۋعا جانە ازاماتتاردىڭ زەينەتكە شىققان كەزدەگى تابىسىنىڭ جەتكىلىكتى بولۋىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق زەينەتاقى جيناقتارىنىڭ ءبىر بولىگىن مەرزىمىنەن بۇرىن پايدالانۋ مۇمكىندىگى ساقتالادى. ءبىراق قاراجاتتى الۋ تالاپتارى بولاشاقتاعى تۇراقتى زەينەتاقى تولەمدەرىن ەسكەرە وتىرىپ قايتا قارالادى.
وسىعان دەيىن تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ب ج ز ق- دان قاراجات الۋ شەگىنىڭ تاسىلدەرىن قاتاڭداتۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.