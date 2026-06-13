زەينەتاقى جيناعىنىڭ ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتى شەگى نەگە جوعارىلادى
استانا. قازاقپارات - Kazinform اگەنتتىگىنىڭ BIZDIÑ ORTA پودكاستىندا ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى مۇرات ءشارىپوۆ زەينەتاقى جيناعىن مەرزىمىنەن بۇرىن پايدالانۋ جانە ونىڭ ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتى شەگى جونىندە پىكىر ءبىلدىردى.
- زەينەتاقى جيناقتارىن قولدانامىز دەپ، بولاشاقتا، زەينەتكەرلىك جاسقا كەلگەن كەزدە لايىقتى زەينەتاقىنى قامتاماسىز ەتپەي، قازىر ءبارىن جۇمساپ تاستاۋ دۇرىس ەمەس. بۇعان دەيىن وسى مۇمكىندىكتى پايدالانا وتىرىپ، ءبىراز ازامات تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتتى، دەنساۋلىعىنداعى سىرقاتتاردى ەمدەدى. ارينە، ءار ازامات ءوزىنىڭ تاڭداعان ماقساتىنا قولداندى. قاتەلەسىپ، دۇرىس قولدانباعان ادامداردىڭ سۇراقتارى دا تۋىنداپ جاتىر. ول - ءار ازاماتتىڭ ءوزىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگى، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، ب ج ز ق باسشىسى زەينەتاقى جيناعىنىڭ ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتى شەگى نە سەبەپتى كوتەرىلگەنىن ءتۇسىندىردى.
- ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتى شەك ازاماتتارعا بولاشاقتا لايىقتى زەينەتاقى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قايتا قارالدى. بۇكىل دۇنيە جۇزىندەگى زەينەتاقى جۇيەسىنىڭ تالابى، ماقساتى - ءبىر. ول ەڭبەك جولى اياقتالىپ، زەينەتكەرلىك جاسىنا تولعان كەزدە ازاماتتاردىڭ ارى قارايعى ءومىرىن قامتاماسىز ەتۋ كەرەك. وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر، دۇنيە جۇزىندە دە، قازاقستاندا دا زەينەتكە تولعاننان كەيىنگى ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى ءوسىپ كەلە جاتىر. بۇگىندە ازاماتتارىمىزدىڭ ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 76 جاستان استى. بۇل كورسەتكىش سوڭعى 30 جىلدا 8,5 جىلدان استام دەڭگەيگە جوعارىلادى. سوندىقتان بولاشاقتا لايىقتى زەينەتاقىنى قامتاماسىز ەتۋ - ءار ازاماتتىڭ دا، مەملەكەتتىڭ دە ماقساتى. وسىعاي وراي، ءبىرىڭعاي زەينەتاقى جيناقتاۋشى قورى جاڭا قابىلدانعان ادىستەمە بويىنشا، جاڭا ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتى شەكتىڭ سوماسىن ساناپ، جاريالادى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن زەينەتاقى جيناعىنىڭ 2026-جىلعى ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتى شەگى جاريالانعانىن جازعانبىز.