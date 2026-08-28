زەينەتاقى جيناعىن ەندى جەكە كومپانياعا بەرۋگە بولادى: 7-قىركۇيەكتەن باستاپ نە وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM – قازاقستاندىقتاردىڭ زەينەتاقى جيناقتارى ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىندا (ب ج ز ق) ساقتالىپ، ينۆەستيتسيالانادى.
قازىرگى تاڭدا زەينەتاقى اكتيۆتەرىن ادەپكى ءتارتىپ بويىنشا ۇلتتىق بانك باسقارادى. سونىمەن قاتار سالىمشىلار جيناقتارىن جەكە ينۆەستيتسيالىق پورتفەلدى باسقارۋشىلارعا (ي پ ب) سەنىمگەرلىك باسقارۋعا بەرە الادى.
زەينەتاقى جيناقتارىن كىمگە سەنىپ تاپسىرۋعا بولادى؟
قازىر سالىمشىلار زەينەتاقى جيناقتارىنىڭ 50 پايىزنا دەيىن جەكە باسقارۋشى كومپانيالارعا بەرە الادى. ال 7-قىركۇيەكتەن باستاپ 100 پايىزعا دەيىنگى قاراجاتتى ي پ ب باسقارۋىنا بەرۋ مۇمكىندىگى پايدا بولادى.
جاڭا ەرەجەلەر مىندەتتى زەينەتاقى جارنالارى (م ز ج) جانە مىندەتتى كاسىپتىك زەينەتاقى جارنالارى (م ك ز ج) ەسەبىنەن قالىپتاسقان جيناقتارعا قاتىستى.
ەگەر سالىمشى زەينەتاقى جيناقتارىن جەكە باسقارۋشى كومپانياعا بەرۋدى شەشسە، ول تەك قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ارنايى تىزىلىمىنە ەنگىزىلگەن كومپانيانى تاڭداي الادى. قازىرگى ۋاقىتتا زەينەتاقى اكتيۆتەرىن باسقارۋعا التى كومپانياعا رۇقسات بەرىلگەن:
Alatau City Invest؛
BCC Invest؛
Halyk Global Markets؛
Halyk Finance؛
Centras Securities؛
Tansar Capital.
سونىمەن قاتار ب ج ز ق مالىمەتىنشە، Halyk Global Markets 2027 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ زەينەتاقى اكتيۆتەرىن باسقارۋدى توقتاتادى. كومپانيا زەينەتاقى جيناقتارىن اۋدارۋعا قاتىستى جاڭا وتىنىشتەردى قابىلدامايدى.
باسقارۋ توقتاتىلعاننان كەيىن وعان بۇعان دەيىن بەرىلگەن زەينەتاقى جيناقتارى قايتادان ۇلتتىق بانكتىڭ باسقارۋىنا قايتارىلادى.
جەكە باسقارۋشىلارداعى قاراجات قانشالىقتى قورعالعان؟
زەينەتاقى اكتيۆتەرىن باسقارۋعا كەز كەلگەن كومپانيا جىبەرىلمەيدى. ي پ ب- نىڭ ءتيىستى ليسەنزياسى بولۋى جانە قارجى رەتتەۋشىسىنىڭ تالاپتارىنا ساي كەلۋى قاجەت.
اتاپ ايتقاندا، قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى كومپانيانىڭ كليەنتتەردىڭ اكتيۆتەرىن باسقارۋ تاجىريبەسىن، قارجىلىق-شارۋاشىلىق قىزمەتىنىڭ ناتيجەلەرىن، ينۆەستيتسيالاۋ كەزىندە ىقتيمال شىعىنداردى جابۋعا جەتكىلىكتى مەنشىكتى كاپيتالىنىڭ بولۋىن ەسكەرەدى.
ي پ ب- نىڭ مەنشىكتى كاپيتالى كەمىندە 440 مىڭ ا ە ك بولۋى ءتيىس. بۇل شامامەن 1,9 ميلليارد تەڭگە. ەگەر ينۆەستيتسيالاۋ ناتيجەسىندە تەرىس ايىرما پايدا بولسا، باسقارۋشى كومپانيا ونى ءوز كاپيتالى ەسەبىنەن وتەۋگە مىندەتتى.
سونىمەن قاتار ي پ ب- لارعا قازاقستاندىقتاردىڭ زەينەتاقى جيناقتارىن جوعارى تاۋەكەلدى سيفرلىق جانە كريپتواكتيۆتەرگە ينۆەستيتسيالاۋعا تىيىم سالىنعان.
باسقارۋشى كومپانيالار قاراجاتتى، ونىڭ ىشىندە قازاقستان مەن شەتەل مەملەكەتتەرىنىڭ مەملەكەتتىك باعالى قاعازدارىنا، قازاقستاندىق جانە شەتەلدىك كومپانيالاردىڭ اكسيالارى مەن بورىشتىق باعالى قاعازدارىنا، كرەديتتىك رەيتينگى «BBB» - دەن تومەن ەمەس بانكتەردەگى دەپوزيتتەرگە ينۆەستيتسيالاي الادى.
باسقارۋشى كومپانيانى قالاي تاڭداۋعا بولادى؟
ب ج ز ق ماماندارى كومپانيانى تاڭداعان كەزدە تەك ونىڭ قىسقا مەرزىمدەگى تابىستىلىعىنا نازار اۋدارماۋعا كەڭەس بەرەدى. جەكە باسقارۋشىعا اقشا اۋدارماس بۇرىن بىرنەشە كورسەتكىشتى سالىستىرعان ءجون:
ءار ي پ ب- نىڭ تابىستىلىعىن؛
ينۆەستيتسيالىق پورتفەلىنىڭ قۇرىلىمىن؛
كومپانيانىڭ قارجىلىق كورسەتكىشتەرىن؛
ينۆەستيتسيالىق دەكلاراتسياسىن؛
ينۆەستيتسيالىق ستراتەگياسىن؛
قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى تاراپىنان اكىمشىلىك شارالار، سانكسيالار نەمەسە وزگە دە ىقپال ەتۋ شارالارىنىڭ بولعان-بولماعانىن.
باسقارۋشى كومپانيالاردىڭ نەگىزگى كورسەتكىشتەرىن ب ج ز ق- نىڭ ارنايى ينۆەستيتسيالىق پورتالىنان سالىستىرۋعا بولادى.
بۇل رەتتە ينۆەستيتسيالىق تابىستىلىقتىڭ وزگەرۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرۋ ماڭىزدى. باسقارۋشىنىڭ وتكەن كەزەڭدەگى جوعارى ناتيجەسى بولاشاقتا ءدال سونداي تابىسقا كەپىلدىك بەرمەيدى.
زەينەتاقى جيناقتارىن قالاي اۋدارۋعا بولادى؟
الدىمەن سالىمشى ب ج ز ق سايتىنداعى ي پ ب تىزىلىمىنەن باسقارۋشى كومپانيانى تاڭداۋى قاجەت. ودان كەيىن ءوتىنىشتى ەكى جولمەن بەرۋگە بولادى:
ونلاين – ب ج ز ق سايتىنداعى جەكە كابينەت ارقىلى ە ت س ق كومەگىمەن؛
جەكە ءوزى - جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجاتپەن ب ج ز ق بولىمشەسىنە بارىپ.
ءوتىنىشتىڭ مارتەبەسىن ب ج ز ق سايتىنداعى جەكە كابينەتتەن نەمەسە موبيلدى قوسىمشادان باقىلاۋعا بولادى. سونداي-اق وسى سەرۆيستەر ارقىلى باسقارۋشى كومپانياعا اۋدارۋعا بولاتىن قاراجات كولەمىن الدىن الا تەكسەرۋگە مۇمكىندىك بار.
زەينەتاقى جيناقتارىن ۇلتتىق بانكتىڭ باسقارۋىندا قالدىرۋعا بولا ما؟
ءيا. جاڭا ەرەجەلەر قازاقستاندىقتاردى زەينەتاقى جيناقتارىن جەكە باسقارۋشى كومپانيالارعا بەرۋگە مىندەتتەمەيدى. سالىمشى قاراجاتىن ۇلتتىق بانكتىڭ باسقارۋىندا قالدىرۋعا نەمەسە ي پ ب تاڭداۋعا قۇقىلى.
بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ينۆەستيتسيالىق ستراتەگيانى ادامنىڭ جاسىنا جانە تاۋەكەلگە دەگەن كوزقاراسىنا قاراي تاڭداۋعا بولاتىنىن ايتقان.
ونىڭ سوزىنشە، نەعۇرلىم كونسەرۆاتيۆتى ينۆەستيتسيالىق ستراتەگيانى ۇستاناتىن ازاماتتار جيناقتارىن ب ج ز ق- دا قالدىرا الادى. ال زەينەت جاسىنا دەيىن ءالى كوپ ۋاقىتى بار جاستار تاۋەكەلى جوعارىراق، ءبىراق ىقتيمال تابىستىلىعى دا جوعارى بەلسەندى ينۆەستيتسيالىق پورتفەلى بار كومپانيانى تاڭداي الادى.
اقشانى ۇلتتىق بانكتىڭ باسقارۋىنا قايتا قايتارۋعا بولا ما؟
ءيا. زەينەتاقى جيناقتارىن جەكە باسقارۋشى كومپانياعا بەرۋ - قايتارىمسىز شەشىم ەمەس. سالىمشى كەيىن باسقارۋشى كومپانيانى اۋىستىرا الادى نەمەسە جيناقتارىن قايتادان ۇلتتىق بانكتىڭ سەنىمگەرلىك باسقارۋىنا قايتارا الادى.
الايدا مۇنى ي پ ب- عا قاراجات اۋدارىلعاننان كەيىن كەمىندە ءبىر جىل وتكەن سوڭ جاساۋعا بولادى. ول ءۇشىن ب ج ز ق- نىڭ جەكە كابينەتى ارقىلى ءوتىنىش بەرۋ نەمەسە قوردىڭ بولىمشەسىنە جۇگىنۋ قاجەت.
مەملەكەتتىك كەپىلدىك ساقتالا ما؟
زەينەتاقى اكتيۆتەرىن باسقارۋ ءتارتىبىنىڭ وزگەرۋى مىندەتتى زەينەتاقى جارنالارىنىڭ ساقتالۋىنا بەرىلەتىن مەملەكەتتىك كەپىلدىكتى جويمايدى.
ەڭبەك مينيسترلىگىنىڭ تۇسىندىرۋىنشە، مەملەكەت الەۋمەتتىك كودەكسكە سايكەس ب ج ز ق- عا ناقتى ەنگىزىلگەن مىندەتتى زەينەتاقى جارنالارى مەن مىندەتتى كاسىپتىك زەينەتاقى جارنالارىنىڭ ساقتالۋىنا كەپىلدىك بەرەدى.
ال جيناقتارىن ۇلتتىق بانكتىڭ باسقارۋىندا قالدىرعان سالىمشىلار ءۇشىن ينۆەستيتسيالىق ستراتەگيا دا وزگەرەدى.
الداعى ۋاقىتتا ۇلتتىق بانك زەينەتاقى اكتيۆتەرىنىڭ تابىستىلىعىن ينفلياتسيا دەڭگەيىنەن جوعارى - ينفلياتسيا + 1 پايىزعا دەيىن قامتاماسىز ەتۋدى جوسپارلاپ وتىر.
وسىلايشا، 7-قىركۇيەكتەن باستاپ قازاقستاندىقتاردىڭ زەينەتاقى جيناقتارىن باسقارۋداعى تاڭداۋى كەڭەيەدى. سالىمشىلار قاراجاتىن ۇلتتىق بانكتىڭ باسقارۋىندا قالدىرا الادى نەمەسە جيناقتارىنىڭ 100 پايىزنا دەيىن جەكە باسقارۋشى كومپانياعا بەرە الادى. دەگەنمەن شەشىم قابىلدار الدىندا كومپانيانىڭ تابىستىلىعىمەن قاتار ينۆەستيتسيالىق ستراتەگياسىن، تاۋەكەل دەڭگەيىن جانە قارجىلىق تۇراقتىلىعىن مۇقيات باعالاعان ءجون.