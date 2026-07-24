زەينەتاقى جيناعىن جەكە باسقارۋعا بەرگەندە نەنى ەسكەرۋ كەرەك - سۇلەيمەنوۆتىڭ جاۋابى
استانا. KAZINFORM - قىركۇيەكتەن باستاپ قازاقستاندىقتار ب ج ز ق-داعى زەينەتاقى جيناعىن تولىق كولەمدە جەكە باسقارۋشى كومپانيالارعا بەرە الادى. ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ مۇنداي تاڭداۋ كەزىندە نەنى ەسكەرۋ كەرەگىن ايتتى.
ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىنىڭ ايتۋىنشا، جاڭا ەرەجە ازاماتتاردىڭ زەينەتاقى جيناعىن مىندەتتى تۇردە جەكە باسقارۋشى كومپانيالارعا اۋدارۋى كەرەك دەگەندى بىلدىرمەيدى. ءار سالىمشى وزىنە قولايلى نۇسقانى ءوزى تاڭدايدى.
- ءبىز بۇل شەشىمدى قولدايمىز، ويتكەنى ازاماتتاردىڭ تاڭداۋى بولۋى كەرەك. بۇل بارلىق ادام جيناعىن ب ج ز ق-دان الىپ، جەكە كومپانياعا بەرۋى ءتيىس دەگەن ءسوز ەمەس. شەشىمدى ءار سالىمشى ءوزى قابىلدايدى، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
ونىڭ سوزىنشە، جيناعىن بۇرىنعىداي ب ج ز ق-دا قالدىرۋدى ءجون كورەتىندەر دە، جەكە باسقارۋشى كومپانيانى تاڭداۋدى قالايتىندار دا بار. اسىرەسە، زەينەتكە شىعۋىنا ءالى كوپ ۋاقىت بار ازاماتتار ينۆەستيتسيالاۋدىڭ بەلسەندىرەك ءتاسىلىن تاڭداي الادى.
- قازىر جەكە باسقارۋشى كومپانيالاردىڭ باسقارۋىندا جالپى زەينەتاقى اكتيۆتەرىنىڭ شامامەن %0,5 ى عانا بار. ۋاقىت وتە كەلە ولار تۇراقتى تابىس كورسەتىپ، سەنۋگە بولاتىنىن دالەلدەسە، ازاماتتاردىڭ دا قىزىعۋشىلىعى ارتا ءتۇسۋى مۇمكىن، - دەدى سپيكەر.
سونىمەن قاتار ول كەز كەلگەن ينۆەستيتسيالىق شەشىمنىڭ تاۋەكەلى بولاتىنىن ەسكەرتتى.
- باسقارۋشى كومپانيانى تاڭداماس بۇرىن ونىڭ جۇمىس ناتيجەسى مەن ينۆەستيتسيالىق ستراتەگياسىن مۇقيات زەردەلەۋ قاجەت. سوندىقتان باسقارۋشى كومپانيانىڭ وسى ۋاقىتقا دەيىنگى جۇمىس ناتيجەسىن، ينۆەستيتسيالىق ستراتەگياسىن جانە ۋادەلەرىن مۇقيات زەردەلەپ بارىپ شەشىم قابىلداۋ قاجەت، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.